ΠΑΣΟΚ: Σε ποια σοβαρή κυβέρνηση πρωτοκλασάτος υπουργός θα κυκλοφορούσε με κάμερα-γυαλιά;

Ανακοίνωση εξέδωσε το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, με την οποία στηλιτεύει την κίνηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να φορέσει γυαλιά, τα οποία έχουν τη δυνατότητα καταγραφής βίντεο.

Μεταξύ άλλων στο σχόλιο του ΠΑΣΟΚ σημειώνεται πως αυτή η κίνηση θα μπορούσε να συμβεί «Μόνο στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου το θράσος, η αμετροέπεια και η αλαζονεία ξεχειλίζουν», ενώ παραπέμπει και στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Μετά τους κοριούς του Μαξίμου, τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη λανσάρει το νέο μοντέλο του «κινούμενου κοριού».



Πως να πιστέψει σοβαρός άνθρωπος ότι ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συνειδητά επέλεξε να φορέσει γυαλιά-κοριό!



Σε ποια άλλη σοβαρή κυβέρνηση πρωτοκλασάτος Υπουργός θα κυκλοφορούσε με κάμερα-γυαλιά να μαγνητοσκοπεί όποιον στέκεται απέναντι του παραβιάζοντας τα προσωπικά δεδομένα, θα το ομολογούσε ανενδοίαστα και θα ήταν…όλα καλά;



Μόνο στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου το θράσος, η αμετροέπεια και η αλαζονεία ξεχειλίζουν.



Αλλά για τον κ. Μητσοτάκη είναι κανονικότητα, Υπουργός του να συκοφαντεί εργολαβικά πολιτικούς του αντιπάλους, να εξυβρίζει εργαζομένους του ΕΣΥ, να εκβιάζει και να απειλεί την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη.



Ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να διαλέξει όποια εικόνα και όποια πολιτική αισθητική επιθυμεί για το κόμμα του. Δεν είναι, όμως, ανεκτή τέτοια εικόνα για τους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης».