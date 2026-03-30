ΠΑΣΟΚ: Σε προεκλογική τροχιά μετά το Συνέδριο-Οι «μάχες» για την Κεντρική Επιτροπή και οι «εκλεκτοί»

«Μπήκαμε προβληματισμένοι και επιφυλακτικοί και βγαίνουμε περισσότερο αισιόδοξοι και αποφασισμένοι», δηλώνουν μέσω του FLASH πηγές από διαφορετικά επιτελεία, έπειτα από ένα τριήμερο που απέδειξε ότι το ΠΑΣΟΚ στις κρίσιμες στιγμές καταφέρνει να συσπειρώνεται και να ανταπεξέρχεται στις εσωτερικές προκλήσεις με ενότητα.

Οι συγκρούσεις και οι σεισμικές δονήσεις που πολλοί προεξοφλούσαν αποφεύχθηκαν και μετατράπηκαν σε ομόφωνες αποφάσεις. Τα εξ οικείων βέλη της προσυνεδριακής περιόδου έγιναν ομαδικά πυρά κατά της κυβέρνησης της ΝΔ. Οι υψηλοί τόνοι έπεσαν κατακόρυφα, ενώ ο πολιτικός λόγος που έμοιαζε συχνά πυκνά με ξεκούρδιστη ορχήστρα συντονίστηκε στην ίδια συχνότητα.

Όλα τα προαναφερθέντα προφανώς συνιστούν τα πολιτικά κέρδη ενός τριημέρου που ολοκληρώθηκε σε πανηγυρικό και ευοίωνο κλίμα, παρέχοντας στην Χαριλάου Τρικούπη ένα αίσθημα ανακούφισης που έδειχνε να έχει ανάγκη. Ωστόσο, το συνέδριο ανήκει ήδη στο παρελθόν και το μέλλον του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ρόδινο ούτε διασφαλισμένο.

Μπορεί η μια πλευρά του νομίσματος να είναι το μήνυμα της επανεκκίνησης και της αντεπίθεσης, που εκπέμφθηκε. Ωστόσο, το άλλο μισό, δηλαδή η επίτευξη του στόχου που παμψηφεί ενέκριναν οι σύνεδροι για νίκη επί της ΝΔ στις εκλογές με αποκλεισμό κάθε σεναρίου για συγκυβέρνηση, είναι κάτι που όπως ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης παραδέχτηκε «για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή».

Μένει λοιπόν να φανεί πως, σε ποιο βαθμό, με ποια διάρκεια και ένταση, στον περίπου ένα χρόνο που απομένει ως τις εθνικές κάλπες θα μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να κλείσει την ψαλίδα στις δημοσκοπήσεις και να καταφέρει κάτι που με τα σημερινά δεδομένα λογίζεται ως ολοκληρωτική ανατροπή. Τουλάχιστον, αυτό που ξεκαθαρίζει, έχοντας τη συνεδριακή βούλα, είναι η στρατηγική και το πρόγραμμα, ενώ όπως αναμενόταν κανείς δεν αμφισβήτησε το Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος πλέον βάζει το κόμμα σε προεκλογική τροχιά. Όπως άλλωστε είχε δρομολογηθεί, τα επόμενα βήματα αφορούν τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, με την αρμόδια Επιτροπή να έχει εδώ και μήνες συγκροτηθεί και να δουλεύει αθόρυβα, ενώ παράλληλα η νέα δομή του κόμματος με την εκλογή των οργάνων είναι μια εκκρεμότητα που δεν μπορεί να καθυστερήσει.

Λίστες και ονόματα

Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα ή το αργότερο την Τρίτη θα γίνει γνωστή η σύνθεση της νέας Κεντρικής Επιτροπής των 271 μελών όπου η προεδρική πτέρυγα εκτιμάται βασίμως ότι θα έχει πλειοψηφία περί το 60 με 65%.

Στους υπό διαμόρφωση συσχετισμούς διαγκωνίζονται τα μπλοκ των Μανώλη Χριστοδουλάκη, η άτυπη συμμαχία Γερουλάνου – Κατρίνη, ενώ με τις αλλαγές στο καταστατικό ο Χάρης Δούκας θα μετέχει ως αριστίνδην με την ιδιότητα του δημάρχου Αθηναίων. Όπως επίσης και οι εκλεγμένοι περιφερειάρχες Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και οι διατελέσαντες γραμματείς που παραμένουν στο κόμμα (πχ οι Ανδρέας Σπυρόπουλος, Στέφανος Ξεκαλάκης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Μιχάλης Καρχιμάκης κ.α.)

Ανάμεσα στα στελέχη που αγωνίζονται για τις πρώτες θέσεις είναι η Άννα Διαμαντοπούλου που στηρίζεται από το προεδρικό μπλοκ, αλλά και στελέχη της ομάδας του Νίκου Ανδρουλάκη μεταξύ των οποίων οι Κώστας Τσουκαλάς , Λευτέρης Καρχιμάκης, Θανάσης Γλαβίνας, Νίκος Μήλης, Ηρακλής Δρούλιας, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Μάρα Κουκουδάκη, Γιάννης Βαρδακαστάνης, Νίκος Δασκαλάκης, Γιάννης Ράπτης, Χρήστος Κακλαμάνης, Νανά Βρυώνη, Παναγιώτης Γκανιάτσος, Δημήτρης Κατσικάρης. Από το μπλοκ του Χάρη Δούκα μια θέση διεκδικούν οι Χρήστος Πρωτόπαπας, Κώστας Πανδής, Λάζαρος Καραούλης, Παναγιώτης Βλάχος, Γιάννης Σμέρος, από το μπλοκ του Μανώλη Χριστοδουλάκη οι Τόνια Αντωνίου, Γιώργος Αναγνώστου, Μανώλης Αννέτης, Γρηγόρης Κατσίλας, Θανάσης Μυλιόρδος και από την ομάδα του Παύλου Γερουλάνου οι Έφη Χαλάτση, Ευριβιάδης Ελευθεριάδης, Γιώργος Πετρουλάκης, Αργύρης Αργυριάδης.

Σε ό,τι αφορά τις καταστατικές αλλαγές που εγκρίθηκαν, η πιο σημαντική είναι η μετατροπή του ΠΑΣΟΚ από συνασπισμό κομμάτων σε ενιαίο κόμμα, ώστε αν βγει πρώτο να μπορεί να λάβει το μπόνους των 50 εδρών, ενώ θεσπίστηκαν όρια και θητείες για βουλευτές και ευρωβουλευτές (πέντε πλήρεις θητείες για τους βουλευτές ή συνολικά είκοσι χρόνια, τρεις θητείες ή συνολικά δεκαπέντε χρόνια για τους ευρωβουλευτές). Μικρότερο γίνεται και το Πολιτικό Συμβούλιο με 23 μέλη από 31 που ήταν έως τώρα, τα οποία θα προκύψουν -όπως και ο νέος γραμματέας- με εκλογή κατά την πρώτη σύνοδο της νέας Κεντρικής Επιτροπής, πιθανότατα μετά το Πάσχα.