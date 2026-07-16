ΠΑΣΟΚ: Στις επάλξεις και τον Αύγουστο - Στο επίκεντρο τα ψηφοδέλτια και οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ

Με το όπλο παρά πόδα μέχρι τις 10 Αυγούστου, οπότε και θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα ανάπαυσης, θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως πληροφορείται αρμοδίως ο FLASH. Το ρευστό πολιτικό τοπίο, το άκρως προεκλογικό σκηνικό και η ανάγκη αντεπίθεσης του ΠΑΣΟΚ από αρχές Σεπτεμβρίου, καθιστούν το καλοκαίρι του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης μια παρατεταμένη άσκηση προγραμματισμού και ετοιμότητας, όπως εξάλλου προϊδέασε στην πρόσφατη σύσκεψη για τη ΔΕΘ.



Η επόμενη εβδομάδα θα περιλαμβάνει κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις για τον κ. Ανδρουλάκη λόγω της συζήτησης και της πρώτης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την Παρασκευή 24 του μήνα θα παραβρεθεί στην τελετή για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, ενώ μία ημέρα μετά θα περιοδεύσει στη Χίο με αφορμή μία ακόμη θεματική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά για την παρουσίαση των θέσεων του κόμματος για τη Ναυτιλία.



Ως τα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου ο κ. Ανδρουλάκης έχει ενημερώσει τους «σκιώδεις» υπουργούς του για μια νέα συνεδρίαση των Κύκλων Πολιτικής, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουν έτοιμες τις εξειδικεύσεις τους για το κυβερνητικό σχέδιο «Ελλάδα 2030», το οποίο θα παρουσιαστεί στις 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης.



Σε παράλληλο χρόνο, κλιμάκια στελεχών συνεχίζουν σε καθημερινή βάση τις επισκέψεις σε δήμους και γειτονιές του λεκανοπεδίου Αττικής και της υπόλοιπης χώρας, σε δημόσιες υπηρεσίες, λαϊκές αγορές και άλλους μαζικούς χώρους, μοιράζοντας το φυλλάδιο με τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και ανταλλάσσοντας απόψεις με τους πολίτες.



Χθες βράδυ, στο πλαίσιο ημερίδας παρουσιάστηκαν οι προτάσεις για την Παιδεία, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δεσμεύεται για ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς και να υποστηρίζει ότι ο τρόπος που το κόμμα του ασκεί αντιπολίτευση δείχνει και το είδος της κυβέρνησης που θέλει να αποτελέσει.



«Μια προοδευτική κυβέρνηση που θα έχει προτεραιότητα την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, τη δραστική μείωση των ανισοτήτων και την ουσιαστική αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας. Έτσι αντιλαμβανόμαστε την πολιτική ευθύνη. Αυτή είναι η δέσμευσή μας στον ελληνικό λαό που διψά για μια νέα πορεία», διευκρίνισε.



Σε ό,τι αφορά τα ψηφοδέλτια, η προετοιμασία τους προχωράει ικανοποιητικά, οι περισσότερες εκκρεμότητες ως προς τα πρόσωπα τακτοποιούνται και αυτό που απομένει είναι η ανακοίνωσή τους, με εξαίρεση φυσικά το Επικρατείας. Νεότερες πληροφορίες από συνομιλητές του κ. Ανδρουλάκη αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προκρίνει η δημοσιοποίησή τους να γίνει σε χρόνο που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί πολιτικό γεγονός, κάτι που μειώνει τις πιθανότητες αυτό να συμβεί τις επόμενες εβδομάδες. Μια πιθανή ημερομηνία θα ήταν τα τέλη Αυγούστου ή οι αρχές Σεπτεμβρίου, ενδεχομένως στην επέτειο της ιδρυτικής διακήρυξης που θα διεξαχθεί έτσι κι αλλιώς σε προεκλογικούς τόνους.

Απαξίωση

Ξεχωριστό ενδιαφέρον εμφανίζει τέλος η προσέγγιση της Χαριλάου Τρικούπη για τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με έμφαση στην «καταιγίδα» παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων των βουλευτών. Εστιάζοντας στη θεσμικότητα και χωρίς να υπεισέρχονται στα εσωτερικά της Κουμουνδούρου, κάνουν λόγο για καταστάσεις και φαινόμενα που απαξιώνουν το Κοινοβούλιο και κλονίζουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πολιτών για την πολιτική.



«Σε ένα πολιτικό περιβάλλον τεχνητής πόλωσης και γενικευμένης απαξίωσης των πολιτικών κομμάτων, εμείς παραμένουμε αταλάντευτα προσηλωμένοι στα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού», σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνοντας την αντίστιξη με τη στάση του ΠΑΣΟΚ.



Πιο καυστική η Άννα Διαμαντοπούλου έβαλε στο στόχαστρό της και τον Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας (Αθήνα 9.84): «Έχουμε το κόμμα Τσίπρα στο οποίο μεταφέρονται σταδιακά, με απαράδεκτο κι ανήθικο τρόπο, μια σειρά από πολιτικούς, οι οποίοι παραδίδουν την έδρα τους όχι γιατί διαφωνούν με την πολιτική του κόμματός τους ή γενικά με την πολιτική και την εγκαταλείπουν, αλλά γιατί τους κάλεσε ο κ. Τσίπρας να παραδώσουν τις έδρες τους και να πάνε να πάρουν την έδρα από ένα άλλο κόμμα».



Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε (Στο Κόκκινο): «Η Βουλή είναι κάτι πολύ σημαντικό και εκεί πέρα δίνονται μάχες. Εκεί μπορείς να πιέσεις, εκεί μπορείς να ελέγξεις τα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Άρα, μου κάνει εντύπωση που κόμματα νεοπαγή λένε απαξιωτικά ότι η Βουλή είναι ελάσσονος σημασίας ως βάθρο της δημοκρατίας. Για εμάς είναι ένα κρίσιμο βάθρο και γι' αυτόν τον λόγο εκμεταλλευόμαστε όσο μπορούμε τα κοινοβουλευτικά εργαλεία, για να μπορούμε και να αξιολογούμε τις κυβερνήσεις, να προτείνουμε λύσεις και να αναδεικνύουμε τη γύμνια της πολιτικής της».