ΠΑΣΟΚ: Στροφή στην ακρίβεια και έμφαση σε απογοητευμένους και «διαμαρτυρόμενους»

Στην τελική ευθεία για το Πάσχα, το οποίο θα είναι φέτος ακόμη πιο αλμυρό για τους πολίτες, δοκιμάζοντας τις αντοχές της τσέπης τους, το ΠΑΣΟΚ κάνει σήμερα στροφή στα ζητήματα ακρίβειας και κόστους ζωής, με το Νίκος Ανδρουλάκηκαι αντιπροσωπεία του κόμματος να επισκέπτονται τη Βαρβάκειο Αγορά.

Με τις οργανώσεις καταναλωτών να επιβεβαιώνουν ότι οι τιμές για το πασχαλινό τραπέζι είναι ξανά τσιμπημένες, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρόκειται με την επίσκεψή του να περιγράψει το δυσμενές πλαίσιο που βιώνει η πλειονότητα των μικρών και μεσαίων νοικοκυριών, αποδίδοντας την ευθύνη για την κατάσταση αυτή στην κυβέρνηση και τις πολιτικές της.

Σύμφωνα με όσα ήδη καταλογίζει το ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ, «βαφτίζει τα ψίχουλα «γενναία στήριξη», έχοντας «εκπαιδεύσει» μια ολόκληρη κοινωνία στην ακρίβεια. Τα στοιχεία της Eurostat είναι ενδεικτικά: επισήμως πλέον η Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ε.Ε. σε αγοραστική δύναμη, μαζί με τη γειτονική Βουλγαρία. Η αγοραστική δύναμη διαρκώς μειούμενη, ο κίνδυνος φτωχοποίησης διαρκώς αυξανόμενος, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός πλέον μια μόνιμη παράμετρος της καθημερινότητας». Στο ίδιο μήκος κύματος, από την Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλλουν την κυβέρνηση για ημίμετρα με «λογικές pass», που δεν απαντούν στο πρόβλημα, ενώ οι πολίτες βιώνουν τις συνέπειες της νέας κρίσης εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να υπενθυμίσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για «φρένο» στην ακρίβεια και την αισχροκέρδεια, με μέτρα και πολιτικές όπως σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη και μεταξύ αυτών η γειτονική Κύπρος που μηδένισε τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά αλλά και η Ισπανία του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ. Για το ΠΑΣΟΚ, η ανακούφιση θα μπορούσε να έρθει με παρέμβαση στους συντελεστές φορολόγησης, δηλαδή με μείωση των έμμεσων φόρων -ως έκτακτο μέτρο- για ορισμένο χρονικό διάστημα και σε ό,τι αφορά στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, με μείωση στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκλογές και ψήφος διαμαρτυρίας

Στην Χαριλάου Τρικούπη, το αίτημα για εκλογές θα διατηρείται σταθερά στην πρώτη γραμμή του δημόσιου λόγου των στελεχών, ενώ -όπως εγκύρως πληροφορείται ο FLASH- μεγάλη έμφαση θα δίνεται στο ακροατήριο όσων απέχουν από την πολιτική διαδικασία, όντας συλλήβδην απογοητευμένοι είτε απλώς «διαμαρτυρόμενοι».

Στην κατεύθυνση αυτή, ο Νίκος Ανδρουλάκης εκτίμησε χθες ότι «όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που έχει απαξιώσει την πολιτική, έχει απογοητευτεί και είναι οργισμένο με την σημερινή κατάσταση, θα επιλέξει ένα κυβερνητικό κόμμα για να φύγει η ΝΔ» (ΣΚΑΙ) για να προσθέσει ότι «στο τέλος με πολλή δουλειά, αγώνα, προσπάθεια και ενότητα, θα είναι το ΠΑΣΟΚ αυτή η επιλογή, γιατί είναι το μόνο κόμμα που έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, στελέχη και ανανέωση για να γίνει κυβέρνηση, ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι ψήφος διαμαρτυρίας που θα ευνοήσει τη ΝΔ και την παραμονή της στην εξουσία».