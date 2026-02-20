ΠΑΣΟΚ: Στροφή στο σκληρό ροκ για τα σκάνδαλα: Με «φραπέδες» και Φεράρι απαντά για τον ΟΠΕΚΑ

Στην Χαριλάου Τρικούπη προέβησαν -με εντολή Ανδρουλάκη- σε αναθεώρηση της στάσης τους, έχοντας διαπιστώσει ότι απώτερος στόχος του Μαξίμου είναι αφ’ ενός να προκαλέσει σύγχυση στην κοινωνία μέσω δημιουργίας γενικευμένου κλίματος σκανδαλολογίας και πόλωσης, εμπλέκοντας και το ΠΑΣΟΚ.

Κι αφ’ ετέρου να συμψηφίσει ή να απομειώσει τις ευθύνες της κυβέρνησης για τα γαλάζια σκάνδαλα, όπως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία σύμφωνα με όσα έλεγαν στον FLASH πράσινες πηγές «είναι καραμπινάτα κακουργήματα μπροστά στα υπό διερεύνηση πταίσματα του ΠΑΣΟΚ».

Η εκκίνηση για την εκτόξευση των πυρών δόθηκε με την ανακοίνωση, που σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, ο λόγος για τον οποίο η Νέα Δημοκρατία «έπαιζε τα ρέστα της» με non paper, «που ζητούσε να υπερπροβληθεί η περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου ενός δημοσίου υπαλλήλου επειδή είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ» ήταν γιατι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «ερχόταν τσουνάμι για το επιφανές «γαλάζιο» στέλεχος στο Ηράκλειο της Κρήτης, Μύρων Χιλεντζάκη, ο οποίος έλυνε και έδενε δίπλα στους υπουργούς της κυβέρνησης».

Όπως ανέφεραν από την Χαριλάου Τρικούπη παραπέμποντας στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, «απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία ύψους 8 εκατομμύρια ευρώ» αλλά «η Νέα Δημοκρατία ακόμη δεν τον έχει διαγράψει».

Ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την κριτική περί ευθυνών του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και των προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης, έκανε λόγο για προσπάθεια, «κυρίως από την κυβέρνηση, να πουν στον ελληνικό λαό ότι είμαστε “όλοι είμαστε διεφθαρμένοι” , “όλοι δείχνουμε ανοχή στη διαφθορά” και επιπλέον δήλωσε (Real Fm): «Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ, εάν σε μια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ υπάρχουν κάποιες παρατυπίες; Υπάρχει κάποια πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ; Όχι. Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας όταν στα μισά του υπουργεία υπάρχουν δικογραφίες με σκάνδαλα; Τεράστια».

Προσπαθώντας δε να εξηγήσει ότι το κόμμα του έχει διαφορετική κουλτούρα αντιμετώπισης των κρουσμάτων διαφθοράς επισήμανε ότι Γ. Παναγόπουλος και Τ. Χατζηδάκη, με μόνο στοιχείο το πόρισμα της αρχής και χωρίς δικογραφία, τέθηκαν εκτός ΠΑΣΟΚ μέχρι να διερευνηθεί το θέμα τους, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά. «Ο πρωθυπουργός δείχνει ένα καλό παράδειγμα στην κοινωνία; Όχι πόρισμα αρχής, τεκμηριωμένες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους πιο στενούς του συνεργάτες, τις γράφει στα παλιά του τα παπούτσια. Χρησιμοποιεί το άρθρο 86. Στέλνει τους βουλευτές του “για ύπνο νωρίς” και απαγορεύει στην ελληνική δικαιοσύνη να ελέγξει τους κολλητούς του και τους υπουργούς του», αντέτεινε ο κ. Ανδρουλάκης σε σχέση με τη στάση της ηγεσίας της κυβέρνησης που υπήρχε ανάμειξη στελεχών της ΝΔ.

«Φραπέδες», Φεράρι αλλά και ρίσκο

Μάλιστα, ο Κώστας Τσουκαλάς θύμισε ονομαστικά τις περιπτώσεις «με τους «Φραπέδες» και την κυρία με τη Φεράρι», λέγοντας (Παραπολιτικά) ότι η ΝΔ ουδέποτε προχώρησε στις διαγραφές τους. Το πολιτικό συμπέρασμα που εξάγουν στο ΠΑΣΟΚ και γι’ αυτό πλέον αντιδρούν σκληρά και καταγγελτικά είναι ότι «η κυβέρνηση είναι έτοιμη να κυλήσει την πολιτική ζωή στο βούρκο για να σωθεί, μεγεθύνοντας σκοπίμως ατομικές περιπτώσεις, που μπορεί οπουδήποτε να υπάρχουν, για να τις βαφτίσει σκάνδαλα πράσινου χρώματος και να τις συμψηφίσει με τα δικά της πολύ βαριά σκάνδαλα».

Η επιλογή αυτή της Χαριλάου Τρικούπη να επαναφέρει το σκληρό ροκ απέναντι στη ΝΔ, από τη μια πλευρά φαίνεται να συσπειρώνει το εσωτερικό του κόμματος και να ικανοποιεί το πιο αριστερό ακροατήριο που θέλει σταθερά μετωπική σύγκρουση και κομμένες γέφυρες τώρα και μελλοντικά.

Από την άλλη, ίσως να δυσαρεστεί ένα κομμάτι του κέντρου και των μετριοπαθών ψηφοφόρων που βλέπουν η πολιτική αντιπαράθεση να εκτρέπεται και η χώρα να μετατρέπεται σε αρένα διαρκείας, καθώς οι εκλογές -αν δεν υπάρξει αιφνιδιασμός- θα γίνουν σε περίπου ένα χρόνο.