ΠΑΣΟΚ: Συνεδρίαση της επιτροπής «ανταρτών»

Συνεδριάζει σήμερα στις 13.30 στην Χαριλάου Τρικούπη η Επιτροπή Προγράμματος της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ.

Κι εύλογα θα πει κάποιος, γιατί αυτό αποτελεί είδηση...

Όποιος το σκέφτηκε έχει δίκιο, αλλά αυτή είναι η μία όψη.

Για τους γνωρίζοντες, η σημερινή εναρκτήρια συνεδρίαση είναι η πιο σημαντική μετά την αντίστοιχη της Πολιτικής Γραμματείας στις αρχές του μήνα.

Το γιατί απαντάται, αν ρίξει κανείς μια ματιά στη σύνθεση της Επιτροπής. Συμμετέχουν αν όχι όλοι, οι περισσότεροι αντάρτες και επικριτές του προέδρου, στελέχη και βουλευτές, που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρίσκονται απέναντί του.

Χάρης Καστανίδης, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Φίλιππος Σαχινίδης είναι οι τρεις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

Τώρα, δεν αποκλείεται βέβαια να μην ανοίξει ρουθούνι, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το γενικότερο κλίμα που θα επικρατήσει στην αίθουσα στο ισόγειο των κεντρικών γραφείων του ΠΑΣΟΚ...