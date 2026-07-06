ΠΑΣΟΚ: Τα 46 πρόσωπα που ανακοίνωσαν τη συμπόρευσή τους στην εκδήλωση διεύρυνσης στη Θεσσαλονίκη

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Στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώθηκαν τα πρόσωπα που συμπορεύονται με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, προερχόμενα από διαφορετικούς επαγγελματικούς, επιστημονικούς και αυτοδιοικητικούς χώρους.

Στη λίστα περιλαμβάνονται πανεπιστημιακοί, πρώην βουλευτές, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστήμονες, επιχειρηματίες, εκπαιδευτικοί, δικηγόροι, γιατροί και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.

Αναλυτικά τα ονόματα που ανακοινώθηκαν:

Σταυριανός Αγοραστός – Φιλόλογος, ποιητής, ιστορικός, πρ. δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης.

Παντελής Αλεξιάδης – Πολιτικός μηχανικός, πρ. διοικητής Νοσοκομείου Γρεβενών.

Ιωάννης Αναστασιάδης – Διευθυντής Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας HELICAS.

Διονύσιος Ασημάδης – Υπ. διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο).

Φανή Βαβύλη – Ομότιμη καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ.

Απόστολος Γενίτσαρης – Πρώην πρόεδρος ΟΛΘ και ΣΕΒΕ.

Σοφία Δεληπάλλα – Καθηγήτρια Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Δώρα Δημητρίου – Επιχειρηματίας – Ξενοδόχος.

Σπύρος Ζλατάνος – Ομότιμος καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ.

Γιάννης Ιωαννίδης – Πρώην δήμαρχος Δέλτα.

Ανδρέας Καρακιτσιος – Ομότιμος καθηγητής Παιδαγωγικού ΑΠΘ.

Δημήτριος Κίτσιος – Πρώην μέλος Δ.Σ. ΑΔΕΔΥ.

Αναστάσιος Κοκόγιας – Απόστρατος αξιωματικός.

Νίκος Κοταρανίδης – Συνταξιούχος εκπαιδευτικός.

Ευγενία Κυριακάκη Προκοπίου – Λογίστρια.

Τριαντάφυλλος Μαργαρίτης – Εκπαιδευτικός, πρώην έπαρχος Λαγκαδά.

Δημήτρης Μαυροματίδης – Επιχειρηματίας, πρώην έπαρχος Λαγκαδά.

Άρης Μουσιώνης – Πρώην βουλευτής, πρώην διοικητής Θεαγενείου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου.

Γεώργιος Μπαρμπουνάκης – Δικηγόρος, εκδότης.

Σπύρος Μπαρούτας – Πρώην διευθυντής Κλινικής «Παπανικολάου», πρώην δήμαρχος Σταυρούπολης.

Γεώργιος Μπότας – Αγροτοσυνδικαλιστής.

Γεώργιος Μπουρμπουλιάς – Συνταξιούχος.

Μαρία Μυρωνίδου – Αντιπρόεδρος ΣΥ.ΦΑ., πρώην αντιδήμαρχος Καλαμαριάς.

Χριστόδουλος Οικονομίδης – Πρώην δήμαρχος Καλαμαριάς.

Χρυσούλα Παλιαδέλη – Ομότιμη καθηγήτρια Αρχαιολογίας ΑΠΘ, πρώην ευρωβουλευτής.

Γεώργιος Παπαγεωργίου – Πρόεδρος Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.

Κώστας Παπαδόπουλος – Πολιτικός μηχανικός, πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης.

Σταύρος Παπαδόπουλος – Οδοντίατρος.

Δημήτριος Παπαθεοδώρου – Συνταξιούχος εκπαιδευτικός.

Σάκης Παπαπαναγιώτου – Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.

Κωνσταντίνος Παπατάλας – Δικηγόρος.

Ευστάθιος Σαρηγιαννίδης – Δικηγόρος.

Σάββας Σερασίδης – Φιλόλογος, εκπαιδευτικός, πρώην δήμαρχος Σταυρούπολης.

Δημήτρης Σερβετάς – Επαγγελματίας, πρώην δήμαρχος Τριανδρίας.

Μωυσής Σιδηρόπουλος – Ομότιμος καθηγητής Οικονομικών ΑΠΘ.

Αλέκος Σταματοπουλάκης – Γιατρός, συγγραφέας, εκδότης, πρώην δήμαρχος Αμπελοκήπων.