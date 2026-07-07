ΠΑΣΟΚ: Τα φάουλ Σγουρού που θολώνουν τη γραμμή και η «ούτε μια μέρα χαμένη» που ζητά ο Ανδρουλάκης

Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωνε πριν από περίπου δύο εβδομάδες την υποψηφιότητα του Γιάννη Σγουρού στην Α΄ Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ, δεν φανταζόταν ότι το έμπειρο στέλεχος με τα πολλά χιλιόμετρα στην αυτοδιοίκηση θα κατάφερνε μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να υποπέσει σε δύο απανωτά φάουλ.

Το πιο πρόσφατο, μόλις χθες, θεωρείται το σοβαρότερο, καθώς οι αναφορές του σε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ μετά τις εκλογές, δεν είναι απλώς εκτός γραμμής...

Είναι ότι θολώνει ξανά το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη και την υποχρεώνει σε μια εκ νέου δύσκολη συγκυρία να εξηγεί και να διευκρινίζει ότι «οι συνεδριακές αποφάσεις είναι σαφείς» και η μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ είναι έξω και πέρα από κάθε πιθανό σενάριο.

«Προσωπική άποψη και ερμηνεία», απαντούσαν πηγές της ηγεσίας σε σχετική ερώτηση του FLASH, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εκδοχές είναι δύο: ΠΑΣΟΚ πρώτο και κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά του με τη ΝΔ στην αντιπολίτευση και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (πχ δεύτερη θέση) το ΠΑΣΟΚ μένει στα αντιπολιτευτικά έδρανα.

Δημοσκοπήσεις και διεύρυνση

Την ίδια στιγμή, με τις δημοσκοπήσεις να ρίχνουν αυλαία για καλοκαίρι, παγιώνοντας το ΠΑΣΟΚ ως τρίτο και εν αναμονή των φθινοπωρινών, όπου ο αγώνας και η προσδοκία των στελεχών του είναι η εικόνα αυτή να ανατραπεί επί τα βελτίω, η Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα 46 επιπλέον στελεχών που συμπορεύονται με το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη.

Πρόκειται για το τρίτο κύμα ανακοινώσεων που όμως αυτή τη φορά έχει τοπικά χαρακτηριστικά, αφού οι προσχωρήσαντες είναι όλοι από τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Κεντρική Μακεδονία (πρώην βουλευτές και ευρωβουλευτές, δήμαρχοι, νομάρχες, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, συνδικαλιστές κτλ). Εκεί διοργανώθηκε χθες μεγάλη εκδήλωση με ομιλητές τους Κώστα Σκανδαλίδη και Γιάννη Βαρδακαστάνη, με σκοπό να σταλεί ένα μήνυμα συσπείρωσης και ισχύος έναντι της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, που έχει προσώρας αφαιρέσει δημοσκοπικά την πρωτοκαθεδρία από το ΠΑΣΟΚ στον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Ενδεικτική του κλίματος θερινής εγρήγορσης είναι η σπουδή της ηγεσίας που έχει βάλει στόχο να μην πάει χαμένη «ούτε μια μέρα του Ιουλίου» και στην κατεύθυνση αυτή ο Νίκος Ανδρουλάκης την Παρασκευή αναμένει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή σε μια πρόσωπο με πρόσωπο μονομαχία για την ακρίβεια, στο πλαίσιο της «ώρας του πρωθυπουργού», ενώ το έδαφος της κόντρας συντήρησε η χθεσινή συνάντηση των τομεαρχών του κύκλου Ανάπτυξης Άννας Διαμαντοπούλου και Γιώργου Νικητιάδη με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας όπου τονίστηκε ότι «η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με αποσπασματικές ανακοινώσεις και επικοινωνιακά μέτρα χωρίς πραγματικό αντίκρισμα».

Την Πέμπτη, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα διεξαχθεί θεματική εκδήλωση στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, για τους συνταξιούχους, ενώ αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τις θέσεις του για τους μικρομεσαίους, ανταποκρινόμενος σε θεσμική πρόσκληση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Από σήμερα ως και την Παρασκευή η προγραμματική ατζέντα θέτει στο επίκεντρο τη δημόσια υγεία και ειδικότερα δομές και νοσοκομεία εντός λεκανοπεδίου Αττικής όπου οργανώνονται επισκέψεις κλιμακίων.

Εθνικά και υποκλοπές

Στα υπόλοιπα θέματα που ασκούν πίεση στην κυβέρνηση και με αφορμή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα -που ενδέχεται να συζητηθεί η αγορά κινητήρων F110 για τα μαχητικά Kaan, το ζήτημα των F35 και το νομοσχέδιο για τη «γαλάζια πατρίδα»- στο ΠΑΣΟΚ σκωπτικά αναρωτήθηκαν «αν θα συνοδεύει τον πρωθυπουργό ο κ. Ντόκος;», ενώ στη γραμμή ανάδειξης των θέσεων του κόμματος οργανώνεται πιθανότατα για τις 13 Ιουλίου εκδήλωση για τα εθνικά στη Θεσσαλονίκη όπου θα λάβουν μέρος οι Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος.

Σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές και το αίτημα Σαμαρά προς την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με νόημα σχολίαζαν ότι ο πρώην πρωθυπουργός «ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση στο αυτονόητο καθήκον του», ενώ βάζοντας στο στόχαστρο το Μαξίμου παρατήρησαν ότι «η δημόσια τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ομολογεί εμμέσως πλην σαφώς ότι το σκάνδαλο του predator γεννήθηκε μέσα στο Μαξίμου και δείχνει πως η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και εργαλειοποιεί την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία, γιατί ο κ. Μαρινάκης είπε ευθαρσώς ότι η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια το 2023 συνιστά συναίνεση στην ομερτά».