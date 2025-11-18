ΠΑΣΟΚ: Το «σκιάχτρο» του Τσίπρα, οι «μπανανόφλουδες» και το κεντρώο ακροατήριο

Προσπάθεια του Μαξίμου να κρατήσει ζωντανό το πολιτικό «σκιάχτρο» του Αλέξης Τσίπρ, προκειμένου να φοβίσει και να συσπειρώσει το κεντρώο ακροατήριο, βλέπουν στην Χαριλάου Τρικούπη, πίσω από τη χθεσινή ανάδειξη των δηλώσεων της Ράνιας Θρασκιά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Ως γνωστόν, η προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ ερωτηθείσα αναφορικά με ενδεχόμενο διάλογο με το υπό ίδρυση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού δήλωσε: «Θεωρώ και ελπίζω πως ό,τι υπάρχει στη χώρα και εκφράζει τον προοδευτικό χώρο πρέπει να συσπειρωθεί υπό το ΠΑΣΟΚ και να έχουμε συνομιλητές μας τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτό το κομμάτι. Ακόμα και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί είμαστε ανοιχτοί σε αυτόν τον διάλογο. Οποιοσδήποτε κάθεται κάτω από το προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι συνομιλητής μας αλλά πάντα με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη.» (ΣΚΑΪ)

Η δήλωση αυτή, παρά τους όρους που υπογραμμίστηκαν και χωρίς να παρεκκλίνει ιδιαίτερα από την επίσημη γραμμή, με τη διαφορά ότι η Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζει σε σκληρή γλώσσα τα έργα και τις ημέρες Τσίπρα, έγινε «σημαία» από τον κ. Μαρινάκη, «όχι τυχαία», σύμφωνα με στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Πρώτος στόχος, εκτιμούσαν μέσω του flash.gr, είναι η αλλαγή ατζέντας και ο αποπροσανατολισμός από προβλήματα που «καίνε» την κοινωνία (ακρίβεια, ΕΛΤΑ, αγρότες κτλ).

Δεύτερος στόχος, είναι η πρόκληση συναισθημάτων φόβου στη δεξαμενή των απογοητευμένων από τις κυβερνητικές πολιτικές κεντρώων μετριοπαθών ψηφοφόρων από ένα ενδεχόμενο επιστροφής Τσίπρα, εμφανίζοντας το ΠΑΣΟΚ ευεπίφορο να συμπράξει μαζί του. Και με τον τρόπο αυτό, συμπληρώνουν, θέλει να τους απομακρύνει από το ΠΑΣΟΚ και να τους «μαντρώσει» ξανά στη ΝΔ.

Τρίτον και επιπροσθέτως, τόνιζαν ότι θέλει να διεγείρει τα εν υπνώσει αντιΣΥΡΙΖΑ αντανακλαστικά του εν λόγω κοινού και να αναβιώσει το κλίμα της συγκυβέρνησης προ δεκαετίας της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ, προοπτική που όμως έχει αποκλείσει κατηγορηματικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Μπανανόφλουδες»

Σε αυτό το κλίμα κινήθηκε η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη με τη χαρακτηριστική αναφορά «Τσιπρολογία και άγιος Θεός» αλλά και το ξεκάθαρο μήνυμα ότι «Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι μια από τα ίδια».

Ολόκληρη η ανακοίνωση έλεγε: «Με την έναρξη της εβδομάδας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός! Γιατί στο σκεπτικό του Μαξίμου «με μια Ιθάκη… ξεχνιέσαι». Που να συζητάμε τώρα για τα καθημερινά προβλήματα, τα σκάνδαλα, το μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα κ.ο.κ. Αυταπατάται όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν νομίζει ότι θα αλλάξει τη δημόσια ατζέντα. Οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν και από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. Μητσοτάκη. Μια από τα ίδια ισοδυναμεί με καθήλωση της χώρας και της ζωής τους».

Έμπειρα κομματικά στελέχη σημείωναν στο flash.gr ότι κάθε φορά που ανοίγει η συζήτηση για συνεργασίες και μέτωπα, το ΠΑΣΟΚ μοιάζει να πατάει «μπανανόφλουδες» και αναγκάζεται να απολογείται, έστω και επιτιθέμενο. Η δε κυβέρνηση από την πλευρά της εμφανίζεται να καραδοκεί στη γωνία για μια δήλωση κάποιου «πράσινου» στελέχους, αξιοποιώντας την στη συνέχεια επικοινωνιακά.

Έχοντας αντιληφθεί τη ζημιά που επιχειρεί να κάνει στο κόμμα του η πρακτική αυτή του μεγάρου Μαξίμου, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε πριν μία εβδομάδα σε εκδήλωση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στην Αθήνα γιατί το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δώσει τη μάχη με αυτονομία: «Γιατί είναι το μόνο που μπορεί να αντικαταστήσει τη Ν.Δ. και δεν φοβίζει τον κόσμο». Όπως πρόσθεσε, «δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει ότι θα έχουμε πολιτική αλλαγή και θα πάμε σε πολιτική περιπέτεια, αυτό είναι το στοίχημα του κ. Μητσοτάκη, τι λέει; Εγώ ή χάος»

Αυτός είναι, σύμφωνα με συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και ένας βασικός λόγος που ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει η ρητορική της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επικεντρώνεται στις προγραμματικές θέσεις. Την τακτική αυτή σκοπεύει να συνεχίσει ευλαβικά και το επόμενο διάστημα κατά το μοντέλο της ερώτησης για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος προς τον πρωθυπουργό, που έφερε χαμόγελα ικανοποίησης στην Χαριλάου Τρικούπη.