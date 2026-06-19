ΠΑΣΟΚ: Βαρύ κλίμα, πολιτική αποδοκιμασία Άννας-Χάρη και αποφάσεις εκλογικής ανασύνταξης στην Αττική

Η δημόσια αντιπαράθεση Διαμαντοπούλου – Δούκα για τις μετεκλογικές συνεργασίες με την ΕΛΑΣ και τις δημοσιονομικές επιτυχίες της ΝΔ, σε μια συγκυρία πολλαπλών πιέσεων για το ΠΑΣΟΚ δυσαρέστησε έντονα την ηγεσία και προκάλεσε διχασμό και μούδιασμα στη βάση.

Το κλίμα απογοήτευσης αλλά και οργής, σε ορισμένες περιπτώσεις, για τη στάση των κορυφαίων στελεχών, εκφράστηκε μαζικά μέσω αναρτήσεων μελών και μεσαίων κομματικών παραγόντων στα social media με χαρακτηριστική τη φράση «έλεος πια» που θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει και πασοκικό hashtag.

Η διαρροή της Χαριλάου Τρικούπη, παρά τη διπλή δυσφορία, ήταν εμφανές ότι αποσκοπούσε στο να αποδώσει ευθύνες εκατέρωθεν και να επιπλήξει εξίσου τα δυο στελέχη, χωρίς φυσικά να παίρνει θέση υπέρ του ενός ή του άλλου.

«Αντί να αναλώνονται σε δημόσιες αντεγκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία γενικά αναμένουν από αυτά να επικοινωνούν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στη μάχη ανάδειξης του εναλλακτικού μοντέλου διακυβέρνησης απέναντι στη Ν.Δ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη», ήταν το σχόλιο κύκλων της ηγεσίας.

Τη γραμμή, αλλά με πιο επικριτικές διατυπώσεις αποδοκιμασίας ανέλαβε να περάσει στα ΜΜΕ ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος χαρακτήρισε άστοχη την πρώτη δήλωση του Χάρη Δούκα (προ μερικών ημερών) και την προχθεσινή της Άννας Διαμαντοπούλου, «τραβώντας» αυτιά, ενώ για ενδεχόμενο διαγραφών (δεν προκύπτει σε αυτή τη φάση) παρέπεμψε στο Νίκο Ανδρουλάκη.

Αλλά και τα στελέχη και οι βουλευτές που παρενέβησαν δημοσίως (Τσουκαλάς, Χριστοδουλάκης, Κατρίνης, Μάντζος κ.α.) τοποθετήθηκαν σε μια λογική που εξέπεμπε το μήνυμα της πολιτικής μομφής και ταυτόχρονα της σημασίας οι όποιες αντιπαραθέσεις να λύνονται στα συλλογικά όργανα.

Περιφερειακό Συμβούλιο

Στο μεταξύ, υπό το βάρος των τελευταίων γεγονότων ανάμεσα σε Διαμαντοπούλου και Δούκα αλλά και του προβληματισμού που γέννησε η υποχώρηση στις δημοσκοπήσεις μετά την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα, συνεδρίασε χθες (σε κεντρικό ξενοδοχείο) για πρώτη φορά το νεοσύστατο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής του ΠΑΣΟΚ, με αντικείμενο την πανστρατιά του κόμματος στο δρόμο προς τις εκλογές.

Η ατμόσφαιρα δεν ήταν -όπως αναμενόταν- πανηγυρική αλλά παγωμένη, ενώ αν και υπήρξε πρόσκληση προαιρετικής παρουσίας και για μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, δεν υπήρξε συνάντηση των δύο (ο κ. Δούκας ήταν στις Βρυξέλλες, η κ. Διαμαντοπούλου -σύμφωνα με πληροφορίες- δεν εθεάθη στην αίθουσα). Παρομοίως, ο Νίκος Ανδρουλάκης βρισκόταν στη βελγική πρωτεύουσα για την προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, ενώ από το πρωί επιχειρώντας να στρέψει την ατζέντα από την εσωκομματική περιδίνηση στα προγραμματικά, ανέβασε βίντεο στο Τικ Τοκ για τα κόκκινα δάνεια και την απόφαση του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών.

Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις, μεταφέροντας τις οδηγίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι οι μάχες στο λεκανοπέδιο Αττικής είναι πολιτικές, πρέπει να συγκροτηθούν άμεσα τα ψηφοδέλτια, καθιστώντας σαφές ότι το κόμμα είναι ανοιχτό σε όποιον επιθυμεί να συμβάλλει, αναλαμβάνοντας ευθύνη ή και με όποιο άλλο τρόπο επιθυμεί.

Ο επικεφαλής του Οργανωτικού Σχεδιασμού Ηρακλής Δρούλιας, παρουσιάζοντας το πλάνο δράσεων έκανε λόγο για μια νέα αρχιτεκτονική του κόμματος που σκοπό έχει να φτάσει σε κάθε γειτονιά και κάθε σπίτι, καλύπτοντας το «χαντικαπ» της προβολής του ΠΑΣΟΚ από τα ΜΜΕ. Μάλιστα, έκανε εντύπωση στα παραβρισκόμενα μέλη η αναφορά του για επικαιροποίηση του μητρώου των 270 χιλιάδων μελών και η εκτίμηση ότι από τη δεξαμενή αυτή είναι πιθανό να δεχθούν να πάρουν μέρος ενεργά στις καμπάνιες (είτε δια ζώσης είτε μέσω σόσιαλ) περί τις 20 χιλιάδες μέλη.

Ανακοινώθηκαν τέλος οι οκτώ υπεύθυνοι στις αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες της Αττικής που όπως είχε γράψει ο FLASH είναι οι: Χρήστος Πρωτόπαπας - Α΄ Αθηνών, Γιώργος Παπαβασιλείου Βόρειος τομέας Β΄ Αθηνών, Γιάννης Μίχας Νότιος τομέας Β΄ Αθηνών, Νίκος Μήλης - Α΄ Πειραια, Έφη Χαλάτση - Β΄ Πειραιά, Ξένος Μανιατογιάννης - Ανατολική Αττική, Κώστας Παπαδημητρίου - Δυτική Αττική και Θόδωρος Μαργαρίτης - Δυτική Αθήνα.

Μεταξύ των παρόντων κεντρικών στελεχών, τομεαρχών κτλ ήταν οι Γιάννης Βαρδακαστάνης, Παύλος Χρηστίδης, Νάντια Γιαννακοπούλου, Κώστας Σκανδαλίδης, Τόνια Αντωνίου Λευτέρης Καρχιμάκης, Μιχάλης Καρχιμάκης, Πάνος Αβραμόπουλος κ.α.