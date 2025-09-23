ΠΑΣΟΚ: Ζητά την κατάθεση σειράς εγγράφων στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ενόψει των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που συμμετέχουν σε αυτή ζήτησαν την κατάθεση μιας σειράς εγγράφων.

Ποια έγγραφα ζητούν

Ειδικότερα, με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής «για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ», Ανδρέα Νικολακόπουλο, οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γ. Μουλκιώτης και Α. Πουλάς ζητούν την κατάθεση των ακόλουθων εγγράφων:

Πίνακα με την εξέλιξη του Εθνικού Αποθέματος με βάση την με αριθμό 128/6.10.2020 Ερώτηση ΑΚΕ του ΠΑΣΟΚ και για τα έτη μετά το 2017 μέχρι και σήμερα (2024) και ιδιαίτερα για τα στοιχεία που αφορούν στα σημεία 1 έως 3 της ερώτησης και τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα Τις γραμμικές μειώσεις δικαιωμάτων που έγιναν από το 2017 έως το 2024, ποσοστό της μείωσης και την αντιστοίχιση της μείωσης σε χρηματικό ποσό. Τις αναφορές στην δικαιοσύνη από τους Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2017 και μετά και την εξέλιξη των υποθέσεων αυτών. Αποφάσεις και Εγκυκλίους για την Κατανομή Εθνικού Αποθέματος από το 2017 μέχρι σήμερα. Τις αποφάσεις ανάθεσης των συμβάσεων στους εκάστοτε τεχνικούς συμβούλους, το είδος της ανάθεσης και την περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών στον Οργανισμό. Τις περιπτώσεις που έχουν εντοπισθεί στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ μετά τη καταστροφή του Daniel με αλλαγές σιτηρών με ντομάτα ή άλλο, τον αριθμό αυτών των διοικητικών πράξεων καθώς και τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που ζητήθηκαν. Τις καθυστερήσεις πληρωμών του 2024 ,την αιτιολογία των καθυστερήσεων αυτών και τις ποινές/κυρώσεις για την χώρα μέχρι το τέλος του έτους για αυτές τις καθυστερήσεις.

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επιφυλάσσονται να επανέλθουν «για τυχόν νέα έγγραφα που ενδέχεται να κριθούν απαραίτητα βάσει των εργασιών της επιτροπής».