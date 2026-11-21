Αιχμηρή ανακοίνωση κατά του Χάρη Δούκα εξέδωσε η φοιτητική παράταξη του ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΠ, με αφορμή τη θέση του δημάρχου Αθηναίων για την ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου. Ο Χάρης Δούκας είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο να παραδοθεί η σημαία στο ΠΑΣΟΚ, προτείνοντας αντ’ αυτού να περιέλθει στη Βουλή των Ελλήνων ή στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ).

Από την πλευρά της, η ΠΑΣΠ υπενθυμίζει ότι έχει αναλάβει τη φύλαξη της σημαίας από το 1976, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν δυνατή η συγκρότηση Προεδρείου της ΕΦΕΕ. Την ίδια περίοδο, η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας (ΠΚΣ) ανέλαβε τη φύλαξη της σφραγίδας.

«Μας προκαλεί εντύπωση πως άνοιξε μια τέτοια συζήτηση για τη σημαία, την ώρα των ακραίων κυβερνητικών επιθέσεων», αναφέρει η φοιτητική οργάνωση, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την παραχάραξη της ιστορίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΠΑΣΠ

«Σε σχέση με τα πρόσφατα δημοσιεύματα, δηλώνουμε πως η σημαία είναι όπως και ήταν επί δεκαετίες στα χέρια του φοιτητικού κινήματος.

Η ΠΑΣΠ από το 1976 συνδέεται με τη φύλαξη της αιματοβαμμένης σημαίας του Πολυτεχνείου. Ανέλαβε τη φύλαξή της, απ’ όταν διαπιστώθηκε αδυναμία συγκρότησης Προεδρείου της ΕΦΕΕ. Όπως και η ΠΚΣ τη φύλαξη της σφραγίδας.

Όπως και τότε έτσι και σήμερα, η ΠΑΣΠ διασφαλίζει την προστασία και τη φύλαξη, καθώς και ότι κάθε χρόνο βρίσκεται στην κεφαλή της πορείας προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Τίποτα δεν άλλαξε ώστε να δικαιολογεί τα δημοσιεύματα και τις δηλώσεις.

Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, ανήκει στους φοιτητές και στο φοιτητικό κίνημα. Ανήκει στον ελληνικό λαό. Είναι ένα αιώνιο σύμβολο αγώνα που ανεξίτηλα άφησε το αποτύπωμά του. Το νόημα της εξέγερσης του 1973 απέναντι στη δικτατορία είναι πιο επίκαιρο από ποτέ σήμερα που επιχειρείται η ακύρωση κάθε συλλογικού αγώνα και κάθε δημοκρατικής μνήμης από την κυβέρνηση της ΝΔ, με πρωτοστάτες τον αρνητή της ιστορίας κύριο Άδωνι Γεωργιάδη και τους κυβερνητικούς προπαγανδιστικούς μηχανισμούς.

Μας προκαλεί εντύπωση πώς άνοιξε μια τέτοια συζήτηση για τη σημαία, την ώρα αυτών των ακραίων κυβερνητικών επιθέσεων. Η προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας δεν θα περάσει. Η σημαία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι κτήμα του ελληνικού λαού και

ανήκει σε κάθε γενιά που αγωνίζεται για μια ζωή με δικαιοσύνη. Η ΠΑΣΠ θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην ενίσχυση και μαζικοποίηση του φοιτητικού κινήματος και των κινημάτων νεολαίας, ενώ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την επανασύσταση της ΕΦΕΕ».

Η αντίδραση του Χάρη Δούκα για τη σημαία του Πολυτεχνείου

Η παρέμβαση της ΠΑΣΠ έρχεται μετά τη δημόσια τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων, την Παρασκευή, με αφορμή δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου επρόκειτο να παραδοθεί στο ΠΑΣΟΚ.

Ο Χάρης Δούκας εξέφρασε τη διαφωνία του με ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ξεκαθαρίζοντας ότι η σημαία δεν μπορεί να συνδεθεί με κάποιο πολιτικό κόμμα ή παράταξη.

«Με έκπληξη και ανησυχία διαβάζω δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου πρόκειται να δοθεί στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να είμαι σαφής: Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ούτε στο κόμμα που ανήκω. Δεν ανήκει σε καμία παράταξη. Ανήκει στον ελληνικό λαό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, πρότεινε η σημαία να παραδοθεί είτε στη Βουλή των Ελλήνων, ως σύμβολο της δημοκρατίας, είτε στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ).