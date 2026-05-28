Πάτερ μεταδίδει αγώνες τοπικού στην Λέσβο και έκανε πρόβα με... Τεττέη και Ζαρουρί

Το γεγονός ότι κάποιος άνθρωπος ακολούθησε τον δρόμο του Θεού και έγινε είτε παπάς είτε ιερέας, δεν σημαίνει ότι δεν έχει και άλλες ασχολίες και χόμπι όπως όλοι οι άνθρωποι, ειδικά σε ότι έχει να κάνει με τον αθλητισμό.

Και τρανταχτό παράδειγμα αυτού είναι ο πάτερ Γρηγόριος Πολύμος ο οποίος είναι στην Μυτιλήνη ως εφημέριος στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στον Κάτω Χάλικα, ενώ παράλληλα εκτελεί και χρέη... σχολιαστή και sportcaster.

Ο πάτερ μεταδίδει αγώνες του τοπικού της περιοχής του για λογαριασμό του τοπικού αθλητικού καναλιού στο YouTube και μάλιστα σε μια συνέντευξή του στην εκπομπή Action ΤΩΡΑ έδειξε τις ικανότητές του μεταδίδοντας μια φάση του Παναθηναϊκού, στην οποία ήταν πρωταγωνιστές ο Ζαρουρί και ο Τεττέη.