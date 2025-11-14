Διπλή έκκληση του πατέρα του 22χρονου που κατάπιε μπέργκερ - «Δεν θέλω να κατηγορηθούν οι φίλοι του»

Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο ένα ολόκληρο μπέργκερ. Η ασφυξία που προκλήθηκε από το φράξιμο του οισοφάγου έχει προκαλέσει σοβαρές βλάβες στον οργανισμό του νεαρού, με τους γιατρούς να παραμένουν επιφυλακτικοί για την πορεία της υγείας του.

Την ίδια ώρα ο πατέρας του 22χρονου μέσω της Ματίνας Παγώνη απευθύνει διπλή έκκληση, αφενός προς τα μέσα ενημέρωσης «να πάψουν να ασχολούνται με το θέμα και πρέπει να σταματήσει. Δεν θέλει η οικογένεια να γίνεται αυτό το πράγμα». Αφετέρου, ο πατέρας του παιδιού ζήτησε να μην κατηγορηθούν οι φίλοι του 22χρονου που ήταν μαζί του την ώρα του τραγικού περιστατικού. Ο πατέρας έχει μεγάλη έγνοια για την απαλλαγή των φίλων του γιου του από κατηγορίες.

Μυστήριο για το αν ήταν ή όχι challenge

Αν και αρχικά η είδηση ήταν ότι ο νεαρός προχώρησε σε αυτή την κίνηση στο πλαίσιο ενός challenge, ένας φίλος του δίνει άλλη οπτική σημειώνοντας ότι ήταν κάτι που είχε κάνει και στο παρελθόν.

Μιλώντας στο Mega, ο νεαρός περιέγραψε τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν λίγο μετά το σοβαρό περιστατικό. «Τον έπιασε κάτι σαν κρίση πανικού. Σηκώνεται και τρέχει λίγο παραπέρα, εμείς νομίζαμε ότι θα πάει να το φτύσει και δεν θέλει να λερώσει τους γύρω. Δεν το έκανε αυτό, κάνει μια κίνηση να ξαναγυρίσει, ξαναφεύγει να το φτύσει, λέμε ‘’εντάξει, μάλλον τώρα του ήρθε’’. Ούτε αυτό έγινε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πάνω από 2 λεπτά χωρίς οξυγόνο

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 22χρονος έμεινε για περισσότερα από 2 λεπτά χωρίς οξυγόνο, γεγονός που επιβαρύνει πολύ την υγεία του, καθώς τόσο ο εγκέφαλος, όσο και τα ζωτικά του όργανα, υπέστησαν πολλαπλές βλάβες.

Οι φίλοι του, που ήταν παρόντες στο συμβάν, ανέφεραν ότι ο νεαρός πανικοβλήθηκε, ενώ λίγο αργότερα κατέρρευσε. Διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να τον επαναφέρουν για να τον διακομίσουν στη συνέχεια στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Προειδοποίηση της Αστυνομίας για τα online challenges

Στο ίδιο πλαίσιο, η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, τόνισε το σοβαρό ζήτημα των επικίνδυνων και δυνητικά θανατηφόρων challenges που διακινούνται κυρίως στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Υπογράμμισε ότι υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης από τον εισαγγελέα σε περίπτωση που διαπιστώνεται κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή. Επέστησε την προσοχή των γονιών στους ιδιωτικούς λογαριασμούς (που δεν είναι δημόσια προσβάσιμοι), όπου κυκλοφορούν βίντεο που προτρέπουν παιδιά και νέους να προχωρήσουν σε επικίνδυνες δοκιμασίες.