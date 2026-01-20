Πατέρας Akyla: «Είμαι ανάπηρος, δεν μπορέσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα»

Ο Βασίλης Μυτιληναίος, ο μπαμπάς του Akyla που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις ανάμεσα στις 28 συμμετοχές της φετινής Eurovision, μίλησε στο “Breakfast@Star” για τον γιο του και τις μάχες που έδωσε -ουσιαστικά μόνος του- για να διακριθεί και να κάνει αυτό που αγαπά. «Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ συγκινημένος. Ήλπιζα να διακριθεί, αλλά δεν το περίμενα. Δεν μπορώ να πω ότι από μικρός είχε στόχο τη Eurovision, αλλά είχε στόχο την καλλιτεχνία. Ήθελε να εκφράζεται. Στην αρχή ήθελε να γίνει ηθοποιός. Προσπάθησε πολλές φορές να περάσει στο Εθνικό Θέατρο, δεν τα κατάφερε. Ήθελε κάπου να εμφανίζεται, να είναι διασκεδαστής».

«Περάσαμε κάποιες δυσκολίες»

«Ο γιος μου είναι καινούριος στον καλλιτεχνικό χώρο, είναι λίγα χρόνια. Είναι μόνος του, δεν μπορέσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα. Σίγουρα περάσαμε κάποιες δυσκολίες. Εγώ αρρώστησα νέος. Στην ουσία δεν μπορούσα να στηρίξω την οικογένειά μου. Είχα και έχω μία αναπηρία και σίγουρα το παιδί ήθελε να εκφράσει και αυτό γιατί ήθελε περισσότερα από τη ζωή του, περισσότερα από τον πατέρα του και την οικογένειά του, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι η προσωπική του εμπειρία. Τα παιδιά, οι φίλοι του, η κοινωνία όλη ζητάνε συνεχώς. Το κάνω κι εγώ. Όλοι ζητάμε.

Ο στίχος για τη μάνα, μας αγγίζει όλους. Ο πρώτος γονιός μας είναι η μάνα μας, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, για όλους μας ισχύει αυτό. Είναι τρομερά συγκινημένος. Για να πω την αλήθεια, τον παρακολουθώ από τα social. Δεν μπόρεσα να τον βρω στο τηλέφωνο. Μου έστειλε κάτι καρδούλες. Από χθες δεν τον βρίσκω, πετάει κι αυτός τώρα».

Ραντεβού στον Ημιτελικό

Ο κ. Μυτιληναίος αποκάλυψε επίσης πως παρά την αναπηρία του θα είναι εκεί τη βραδιά του Ημιτελικού για να στηρίξει το παιδί του. «Μετακινούμαι πλέον πολύ δύσκολα, αλλά νομίζω ότι θα βρω τη δύναμη για να πάω μαζί του. Ήξερα για τη συμμετοχή του στη Eurovision από τότε που το έμαθε και ο ίδιος. Εδώ και 1,5 μήνα το συζητούσαμε».