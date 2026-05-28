Πατέρας Σταύρου Φλώρου: «Μάλλον δεν θα χρειαστεί να κάνει άλλο χειρουργείο στο δεξί του πόδι»

Ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου, του παίκτη που ακρωτηριάστηκε κατά τη διάρκειας της συμμετοχής του στο «Survivor» μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» για την πρόσφατη και επιτυχημένη εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε ο γιος του.

«Το χειρουργείο που έκανε ο Σταύρος διήρκησε 8 ώρες και πλέον, δύο μέρες μετά, μπορούμε να πούμε πως είχε πλήρη επιτυχία. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα χρειαστεί να κάνει άλλο χειρουργείο στο δεξί του πόδι. Σε περίπου δέκα μέρες θα μεταφερθεί στο κέντρο αποκατάστασης και όσο περνάει ο καιρός η κατάστασή του βελτιώνεται, ενώ χαίρεται ιδιαίτερα με την αγάπη και την υποστήριξη του κόσμου.

«Τον Σεπτέμβριο θα τοποθετηθεί το προσθετικό πόδι»

Όσο τα χειρουργεία προχωρούν καλά, τόσο εγώ όσο και η σύζυγός μου νιώθουμε πιο ήρεμοι. Ο Σταύρος θα παραμείνει λίγο ακόμα στο Μαϊάμι ώστε να ξεκινήσει και το πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ τον Αύγουστο θα έρθει για λίγο στην Ελλάδα στο σπίτι του και από τον Σεπτέμβριο θα φύγει ξανά για να τοποθετήσει το προσθετικό πόδι μόλις κλείσει η πληγή. Με τον Ατζούν συνεχίζουμε να έχουμε καθημερινή επικοινωνία και να μας στηρίζει συνεχώς».