Πατέρας Σταύρου Φλώρου: «Προσπαθεί να είναι καλά και χαμογελαστός, όσο και αν πονάει»

Ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου, του παίκτη που ακρωτηριάστηκε στο «Survivor» μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» για την κατάσταση της υγείας του παιδιού του μετά το τέλος του και του νέου χειρουργείου στο δεξί του πόδι.

«Χθες το βράδυ, περίπου στις 12, τελείωσε ένα χειρουργείο που είχε ο Σταύρος, στο δεξι πόδι, το οποίο διήρκησε 8 ώρες. Ήταν ένα χειρουργείο που ήθελε μεγάλη προσοχή, αλλά και λεπτή δουλειά καθώς τοποθέτησαν ένα κομμάτι δέρματος σε ένα σημείο που έλειπε. Πήγε καλά η επέμβαση αυτή, ωστόσο θέλουμε ακόμα μία - δύο ημέρες για να είμαστε σίγουροι.

Μέχρι στιγμής έχει κάνει συνολικά τέσσερα χειρουργεία στο δεξί πόδι, με τα τρία να είναι πιο σοβαρά και το ένα λιγότερο. Όλα πήγαν καλά και αναμένουμε πώς θα εξελιχθεί η αποκατάσταση για να δούμε αν θα γίνουν και άλλα. Στο αριστερό πόδι ακόμα δεν έχει γίνει κάποια επέμβαση γιατί είναι πρησμένο.

Με το παιδί μας μιλάμε κάθε μέρα. Προσπαθεί να είναι καλά και χαμογελαστός, όσο και αν πονάει από τις αλλεπάλληλες επέμβασεις. Είμαστε όλη η οικογένεια συνεχώς στο πλευρό του και την Παρασκευή πήγε ακόμα ένα μέλος μας στο Μαϊάμι με πτήση από Κωνσταντινούπολη.

Οι γιατροί μας λένε ότι θα πατήσει το δεξί πόδι μετά από δύο - τρεις μήνες. Καθημερινά αυτό όμως κρίνεται και μπορεί να αλλάξει».