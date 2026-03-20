Πάτινσον για «Twilight»: «Θαυμαστές μου ζητούσαν να τους δαγκώσω σαν να ήμουν πραγματικά βρικόλακας»

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον δήλωσε ότι μπορεί επιτέλους να θυμάται τις ταινίες Twilight «με τρυφερά συναισθήματα» μετά από χρόνια αντιμετώπισης δυσκολιών καθώς προσπαθούσε να διαχειριστεί την «υστερία» των θαυμαστών. Θυμίζουμε ότι ο 39χρονος ηθοποιός έγινε διεθνώς γνωστός με τον ρόλο του ως βρικόλακας Έντουαρντ Κάλεν στην ταινία «Το Λυκόφως» μαζί με την τότε κοπέλα του Κρίστεν Στιούαρτ η οποία υποδύθηκε την Μπέλα Σουάν, ενώ οι ταινίες κυκλοφόρησαν μεταξύ 2008 και 2012, βασισμένες στο μυθιστόρημα της Στέφανι Μέγιερ, το οποίο πρόσφατα γιόρτασε την 25η επέτειό του.

«Εκείνη την εποχή ήθελα να προχωρήσω, αλλά καθώς μεγάλωνα και η υστερία υποχωρούσε, θυμάμαι το Twilight με πολύ όμορφες αναμνήσεις. Με ρωτούν ακόμα για το Twilight περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, η επίδραση που έχει ακόμα στους θαυμαστές είναι τεράστια» παραδέχθηκε στην εφημερίδα The Mirror.

Και συμπλήρωσε: «Λόγω των υπηρεσιών streaming, υπάρχει νέο κύμα θαυμαστών. Μάλιστα με ρωτούν γι' αυτό άτομα που μόλις είχαν γεννηθεί όταν κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία.»

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον αποκάλυψε επίσης, ότι ήταν «εβδομαδιαίο φαινόμενο» για τους θαυμαστές να του ζητούν να τους δαγκώσει σαν να ήταν πραγματικά ο βρικόλακας Έντουαρντ. «Γι' αυτό ήθελα τόσο πολύ εκείνη την εποχή, να αφήσω πίσω μου αυτές τις ταινίες. Δεν τα κατάφερα καθόλου» παραδέχθηκε και δήλωσε ότι η πρώτη ταινία ήταν η αγαπημένη του επειδή η φρενίτιδα των θαυμαστών δεν είχε ξεκινήσει ακόμα και το καστ είχε την ευκαιρία να «απολαύσει την εμπειρία».