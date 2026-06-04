Πάτινσον: Η απάντηση στα κακόβουλα σχόλια για το σώμα του «Έκανα προπόνηση στις τρεις τα ξημερώματα»

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον έδωσε την δική του απάντηση στους απογοητευμένους επικριτές του που σχολίασαν το σώμα του στην ταινία του 2022 «The Batman». Πολλοί ήταν εκείνοι που είπαν ότι η σωματική του διάπλαση, θύμιζε νεαρό βρικόλακα αντί για το συνηθισμένο πρότυπο ενός ογκώδους υπερήρωα της DC.

«Όλοι μου έλεγαν, δεν γυμνάστηκες καθόλου και όμως γυμναζόμουν κάθε γα@@@@νη μέρα. Μάλιστα γυμναζόμουν δύο φορές την ημέρα στις τρεις το πρωί και όμως ακόμα και με αυτή την προπόνηση φαινόταν σαν να μην έχω γυμναστεί». Όπως παραδέχθηκε, ίσως φταίνει οι δηλώσεις που είχε κάνει εκείνη την περίοδο, που προσπαθώντας να φανεί κούλ, είχε πει ότι δεν προπονήθηκε σκληρά για τον ρόλο. Δηλώσεις που αργότερα πήρε πίσω. Όπως θυμήθηκε, είχε πει ότι αγνόησε τον προπονητή που προσέλαβε για εκείνον η παραγωγή και χαρακτηριστικά είχε υποστηρίξει: «Νομίζω ότι αν γυμνάζεσαι συνέχεια, είσαι μέρος του προβλήματος».