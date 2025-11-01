Πάτησε... Αθήνα με μαύρη λιμουζίνα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Το πρόγραμμα της δεξίωσης στο Grand Hyatt

Έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου, 1 Νοεμβρίου, στη χώρα μας, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Οι κάμερες κατέγραψαν τη μαύρη λιμουζίνα και το κομβόι που μετέφερε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο νέο της σπίτι στο Κολωνάκι.

Το πρόγραμμα της θα ξεκινήσει με μία «εκδήλωση γνωριμίας» που έχει διοργανωθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας (16:30) που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά από την αμερικανική πρεσβεία.

Στις 19:00, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα παραθέσει δεξίωση στο ξενοδοχείο Grand Hyatt, παρουσία επιχειρηματιών, πολιτικών και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Η βραδιά, για την οποία απαιτείται επίσημο ένδυμα, ξεκινάει στις 19.00 με κοκτέιλ, συνεχίζεται με την τελετή και το δείπνο, ενώ για το δίωρο 10 με 12 έχει προγραμματιστεί χορός.

Την Κυριακή το βράδυ στις 21:00 θα βρεθεί στο Κέντρο Αθηνών, στο πάρτι που διοργανώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός προς τιμήν της. Υπενθυμίζεται ότι η γνωριμία τους έγινε στο Λονδίνο, σε φιλανθρωπική εκδήλωση, με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να ενθουσιάζεται με τα τραγούδια του και να επιδίδεται σε χορευτικές φιγούρες με τον γνωστό τραγουδιστή.

«Ας είμαστε διαφορετικοί»

Με βασικό σύνθημα «let’s be different», δηλαδή, «ας είμαστε διαφορετικοί», η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά της την Τρίτη, οπότε και θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κι αυτό διότι βάσει πρωτοκόλλου κάθε νέος πρέσβης ξεκινά τη θητεία του όταν συστηθεί επισήμως στον ανώτατο πολιτειακό παράγοντα.

Επομένως οι υποχρεώσεις που έχει αυτό το Σαββατοκύριακο, για τις οποίες γίνεται πολλή συζήτηση, είναι εκτός των επίσημων καθηκόντων της. Η ίδια πάντως έρχεται αποφασισμένη να ασκήσει διαφορετικά τα καθήκοντά της απ’ ό,τι ένας συνηθισμένος διπλωμάτης παλαιάς κοπής. Η ίδια θα είναι διαφορετική, θα ασκεί μια μοντέρνα κατά την αντίληψή της διπλωματία, γνωρίζοντας ότι κάθε δημόσια κίνησή της θα φωτογραφίζεται και θα καταγράφεται.

Στα βαθιά με ενεργειακή διπλωματία

Πάντως από την Τετάρτη κάνει μια «βουτιά» στα βαθιά με πρώτο θέμα την ενεργειακή διπλωματία. Κορυφαίοι υπουργοί και ενεργειακοί κολοσσοί από ΗΠΑ, Ευρώπη και Αυστραλία – μεταξύ τους οι ExxonMobil, Chevron, Cheniere, Woodside, Google και Amazon – δίνουν το «παρών» στο Ministerial & Business Forum του P-TEC, με τη συνδιοργάνωση του ελληνικού και του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας.

Η παρουσία των τριών Αμερικανών υπουργών, μεταξύ αυτών του Κρις Ράιτ και του Νταγκ Μπέργκαμ, επιβεβαιώνει το βάθος της ενεργειακής σχέσης Αθήνας-Ουάσιγκτον.