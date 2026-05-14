Πατήσια: Η ανατριχιαστική στιγμή που το φορτηγό παρασύρει και σκοτώνει την ηλικιωμένη

Σοκ προκαλεί το συγκλονιστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Άνω Πατήσια, καθώς μια 79χρονη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο, όταν παρασύρθηκε και στη συνέχεια συνεθλίβη από φορτηγό, την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν το δυστύχημα, η ηλικιωμένη, που περπατούσε με μπαστούνι και είχε προγραμματισμένο ραντεβού σε κατάστημα ορθοπεδικών για να αλλάξει την πατερίτσα της, φαίνεται στο βίντεο να κινείται στη γειτονιά.

Σε άλλο οπτικό υλικό που μετέδωσε το MEGA, φαίνεται το φορτηγό να έχει σταματήσει στο κόκκινο φανάρι στη συμβολή των οδών Ηρακλείου και Ορφανίδου. Η γυναίκα περνάει μπροστά από το όχημα, προσπαθώντας να περάσει απέναντι. Με το που ανάβει το πράσινο, ο οδηγός δεν την είδε ποτέ και ξεκίνησε, παρασύροντάς τη. Η 79χρονη εγκλωβίζεται κάτω από τις ρόδες και αφήνει επί τόπου την τελευταία της πνοή.

«5 τροχαία τη βδομάδα», λέει αυτόπτης στον FLASH

Αυτόπτης μάρτυρας που βρίσκονταν στο σημείο μίλησαν για τα επαναλαμβανόμενα τροχαία που προκαλούνται λόγω σοβαρών ελλείψεων σε φανάρια αλλά και διαβάσεις. «Η εκλιπούσα με είχε ενημερώσει το πρωί ότι ερχόταν για να παραλάβει μια πατερίτσα που είχε παραγγείλει. Εγώ ήμουν στο μαγαζί, κάτω. Δεν το είδα με τα μάτια μου αλλά άκουσα τον θόρυβο και γύρισα και είδα το τελείωμα του τροχαίου.

Η κυρία διέσχισε τον δρόμο από την απέναντι πλευρά προς το μαγαζί, το φορτηγό ξεκίνησε αλλά εκείνη ήταν στο "νεκρό" σημείο του φορτηγού. Λόγω ύψους δεν την είδε, την παρέσυρε και δυστυχώς έγινε ό,τι έγινε. Τραυματίστηκε σοβαρά, βγήκαμε όλοι έξω, προσπαθήσαμε να δούμε αν έχει τις αισθήσεις της αλλά δεν τις είχε. Την κάλυψα με ένα σεντόνι. Αμέσως έφτασε η αστυνομία και αμέσως μετά ένα ασθενοφόρο και ανέλαβαν τα πάντα. Οι συγγενείς της ενημερώθηκαν και ήρθαν αμέσως δυστυχώς. Ήταν η κακή στιγμή, όχι η άσχημη».

«Καρμανιόλα» το σημείο του τροχαίου

Όσον αφορά στη σήμανση που υπάρχει στον δρόμο, εργαζόμενος τόνισε «είναι η Ορφανίδου και είναι η Ηρακλείου. Εδώ εβδομαδιαία γίνονται τουλάχιστον πέντε τροχαία. Κάποια είναι σοβαρά είτε με μηχανάκι είτε με αυτοκίνητο. Έχουμε πει στη γειτονιά ότι εδώ πρέπει να μπει ένα φανάρι και μια διάβαση. Χρόνια δεν έχει μπει. Αν παρατηρήσετε τα μηχανάκια έρχονται αναγκαστικά εδώ από την αντίθετη κατεύθυνση, τα αυτοκίνητα έρχονται από την Ορφανίδου και τρακάρουν. Ντελιβεράδες έχουν χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα και σκοτώνονται για ένα φανάρι. Δεν υπάρχει επίσημη διάβαση, την έχουμε δημιουργήσει μόνοι μας».

— Flash.gr (@flashgrofficial) May 14, 2026

Στη συνέχεια ένας άλλος κάτοικος της περιοχής τόνισε ότι «είναι δύσκολο σημείο για να περάσεις κατευθείαν απέναντι. Έχουν συμβεί και στο παρελθόν τέτοια περιστατικά. Εδώ είναι ένα δύσκολο σημείο, δεν περνούν πολλοί από το φανάρι, δεν προσέχουν και τα αυτοκίνητα. Όταν πήγα στο σημείο ήταν σοκαριστικό το θέαμα και γύρισα πίσω. Ήταν σχεδόν διαμελισμένο το ένα πόδι. Κάτι πρέπει να γίνει όμως γιατί είναι ένα δύσκολο σημείο».