Πατήσια: Ποινική δίωξη στον πατέρα που «έκανε» το 12μηνο μωρό του να εισπνεύσει ναρκωτικά

Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε σε βάρος του 27χρονου Αιγύπτιου, που φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών μπροστά στο ενός έτους μωρό του, με αποτέλεσμα αυτό να οδηγηθεί στο νοσοκομείο.

Ο εισαγγελέας άσκηση δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ίδια χρήση και παράνομη κατοχή πυρομαχικών, όλα σε βαθμό πλημμελήματος. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για να δικαστεί.

Εκτός κινδύνου το βρέφος

Στο μεταξύ, εκτός κινδύνου νοσηλεύεται το ενός έτους βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες φέρεται να έκανε ο 27χρονος πατέρας του μέσα στο σπίτι τους, στην οδό Αχαρνών στα Πατήσια. Το βρέφος πλέον έχει μεταφερθεί σε κανονικό θάλαμο νοσηλείας βγαίνοντας από την ΜΕΘ.

Το 12 μηνών κοριτσάκι αποσωληνώθηκε την Κυριακή και μεταφέρθηκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στη Β’ Παιδιατρική κλινική στο «Αγλαΐα Κυριακού», με τους γιατρούς να επισημαίνουν πως δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του και ότι παραμείνει για νοσηλεία προληπτικά.

Ο εφιάλτης για το μωρό ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν η μητέρα του το άφησε στην επίβλεψη του πατέρα, για να πάει στη δουλειά της. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 27χρονος Αιγύπτιος έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών μέσα στο διαμέρισμα, με αποτέλεσμα το βρέφος να εισπνεύσει τους καπνούς και να παρουσιάσει έντονη αδιαθεσία.

Κινδύνευσε με ανακοπή

Όταν η μητέρα επέστρεψε αργότερα στο σπίτι, βρήκε το παιδί αναίσθητο στο κρεβατάκι του. Πανικόβλητη, προσπάθησε να το συνεφέρει χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι κάλεσε την αστυνομία ζητώντας βοήθεια. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν τον 27χρονο και φρόντισαν για τη μεταφορά του βρέφους στο νοσοκομείο. Mάλιστα, οι γιατροί έκριναν πως πρέπει να διασωληνωθεί, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος ανακοπής.