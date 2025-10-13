Πατήσια: Κινδύνευσε με ανακοπή το ενός έτους κοριτσάκι που εισέπνευσε ναρκωτικά

Εκτός κινδύνου και πλέον εκτός ΜΕΘ νοσηλεύεται το ενός έτους βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες φέρεται να έκανε ο 27χρονος πατέρας του μέσα στο σπίτι τους, στην οδό Αχαρνών στα Πατήσια.

Το 12 μηνών κοριτσάκι αποσωληνώθηκε την Κυριακή και μεταφέρθηκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στη Β’ Παιδιατρική κλινική στο «Αγλαΐα Κυριακού», με τους γιατρούς να επισημαίνουν πως δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του και ότι παραμείνει για νοσηλεία προληπτικά.

Ο εφιάλτης για το μωρό ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν η μητέρα του το άφησε στην επίβλεψη του πατέρα, για να πάει στη δουλειά της. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 27χρονος Αιγύπτιος έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών μέσα στο διαμέρισμα, με αποτέλεσμα το βρέφος να εισπνεύσει τους καπνούς και να παρουσιάσει έντονη αδιαθεσία.

Κινδύνευσε με ανακοπή

Όταν η μητέρα επέστρεψε αργότερα στο σπίτι, βρήκε το παιδί αναίσθητο στο κρεβατάκι του. Πανικόβλητη, προσπάθησε να το συνεφέρει χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι κάλεσε την αστυνομία ζητώντας βοήθεια. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν τον 27χρονο και φρόντισαν για τη μεταφορά του βρέφους στο νοσοκομείο. Mάλιστα, οι γιατροί έκριναν πως πρέπει να διασωληνωθεί, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος ανακοπής.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η κατάσταση του πατέρα ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να δώσει εξηγήσεις στους γιατρούς για την κατάσταση του μωρού, καθώς αρχικά τους έλεγε πως μπορεί να έχει καταπιεί κάποια ποσότητα ναρκωτικών.

Σε βάρος του 27χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ η ΕΛΑΣ διερευνά αν κάνει συστηματική χρήση ουσιών ή αν το περιστατικό συνέβη για πρώτη φορά.

Παράλληλα, οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν αναλάβει την αξιολόγηση της οικογενειακής κατάστασης, ώστε να αποφασιστεί αν το παιδί θα επιστρέψει στο σπίτι του μετά την ανάρρωση.