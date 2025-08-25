Πάτμος: Ξεκίνησαν οι έλεγχοι της ΕΥΔΑΠ στα λύματα - Κλιμάκιο του υπουργείου Περιβάλλοντος στο νησί

Από το πρωί πραγματοποιούνται αυτοψίες στον Βιολογικό Καθαρισμό λυμάτων της Πάτμου από οκτώ μηχανικούς της ΕΥΔΑΠ, με τη συνδρομή πέντε ειδικών οχημάτων. Η αποστολή του κλιμακίου έγινε έπειτα από αίτημα του δημάρχου Πάτμου, Νικήτα Τσαμπαλάκη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζει εδώ και καιρό ο αγωγός και να διασφαλιστεί η πλήρης επαναλειτουργία του.

Το τελευταίο πρόβλημα παρουσιάστηκε στον αγωγό απορροής που σύμφωνα με την έκθεση του Λιμεναρχείου Πάτμου, που εστάλη στον Εισαγγελέα η παραλία Χοχλακάς εμφάνιζε «ρέοντα λύματα» με το σχετικό χρώμα. Το κλιμάκιο συνοδεύει ο δήμαρχος Πάτμου κ. Ν. Τσαμπαλάκης ο αντιδήμαρχος Έργων κ. Αντώνης Φέγγαρος και υπάλληλοι του Δήμου.

Το κλιμάκιο από την ΕΥΔΑΠ θα συντάξει πόρισμα το οποίο θα παραδώσει στο Δήμο Πάτμου, με σκοπό να εξεταστούν όλες οι παράμετροι της σωστής λειτουργίας του Βιολογικού καθαρισμού ώστε να μην ξαναπαρουσιάσει προβλήματα.

Παράλληλα στο νησί της Αποκάλυψης βρίσκεται από το πρωί και κλιμάκιο, αποτελούμενο από 2 υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος που πραγματοποιεί αυτοψίες.

Την ίδια ώρα, η Δημοτική Αρχή Πάτμου ζήτησε από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου να αποσταλεί κλιμάκιο, με σκοπό να εξετάσει όλες τις αναφορές των κατοίκων που αφορούν στο χρώμα και την ποιότητα του νερού που τρέχει στις βρύσες τους, καθιστώντας το ακατάλληλο.