Πάτρα: 15 άτομα επιτέθηκαν σε δύο ανήλικους - Τους τραυμάτισαν με κλειδί στο πρόσωπο

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας στην Πάτρα, με τελευταίο ένα περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου μέσα στο κέντρο της πόλης.

Συγκεκριμένα, στην πλατεία Γεωργίου 15 άτομα επιτέθηκαν σε δύο ανήλικα αγόρια και μάλιστα χωρίς κάποια αφορμή. Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο tempo24, όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο 16χρονοι προσεγγίστηκαν από δύο άγνωστα σε αυτούς άτομα, τα οποία τους απείλησαν και τους εξύβρισαν.

Στην συνέχεια, αφού οι δύο 16χρονοοι κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Γεωργίου, οι δράστες από κοινού με άλλα 13 άτομα τους ξυλοκόπησαν βάναυσα, ενώ τους τραυμάτισαν και στο πρόσωπο με κλειδιά.

Οι γονείς των δύο 16χρονων αγοριών κατήγγειλαν στην Ασφάλεια Πατρών το περιστατικό και παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση για τους παθόντες. Παράλληλα, η Ασφάλεια αναζητά τους δράστες της επίθεσης.