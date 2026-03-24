Πάτρα: 16χρονος χτύπησε 8χρονο μαθητή για να υπερασπιστεί την αδερφή του - Είχε μαζί του μαχαίρι

Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην Πάτρα, με έναν 16χρονο να επιτίθεται και να γρονθοκοπεί έναν 8χρονο μαθητή της Γ΄ Δημοτικού.

Το συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Μαρτίου, όταν ο ανήλικος προσέγγισε το παιδί και το χτύπησε στο πρόσωπο, σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.gr.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 16χρονου, η επίθεση προκλήθηκε επειδή το παιδί φέρεται να «ενοχλούσε και να έπαιρνε πράγματα» από τη μικρότερη αδελφή του. Παρά τη διαφορά ηλικίας, ο ανήλικος προχώρησε στη βίαιη ενέργεια, προκαλώντας σοκ.

Κατά την παρέμβαση των αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο, διαπιστώθηκε ότι ο 16χρονος είχε στην κατοχή του και μαχαίρι. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως το έφερε για «λόγους ασφαλείας».

Συλλήψεις και κατηγορίες

Ο ανήλικος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμων ατόμων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο 16χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας.