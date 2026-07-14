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Πάτρα: 2χρονη κλειδώθηκε μέσα σε αυτοκίνητο - Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό της

Η μητέρα του παιδιού αδυνατούσε να ανοίξει το όχημα, καθώς εκτιμάται ότι παρουσίασε βλάβη το σύστημα κλειδώματος.

πηγή: Tempo24
πηγή: Tempo24
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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην Πάτρα, όταν ένα δίχρονο κοριτσάκι εγκλωβίστηκε μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η μητέρα του παιδιού αδυνατούσε να ανοίξει το όχημα, καθώς εκτιμάται ότι παρουσίασε βλάβη το σύστημα κλειδώματος, με αποτέλεσμα το μικρό παιδί να παραμείνει εγκλωβισμένο στο εσωτερικό.

Οι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και, διαπιστώνοντας ότι δεν υπήρχε τρόπος να ανοίξουν με ασφάλεια τις πόρτες, προχώρησαν στη θραύση ενός παραθύρου του αυτοκινήτου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην τραυματιστεί το κοριτσάκι.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το παιδί απεγκλωβίστηκε σώο, για να επιστρέψει αμέσως στην αγκαλιά της αναστατωμένης μητέρας του.

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Ελλάδα Απεγκλωβισμός Πυροσβεστική Παιδιά Πάτρα Local News

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