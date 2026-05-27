Πάτρα: Αδιανόητη επίθεση σε 12χρονο - Τον έβαλαν σε ΙΧ, τον χτύπησαν και έσβησαν τσιγάρο πάνω του

Μια αδιανόητη υπόθεση αρπαγής και κακοποίησης ανηλίκου βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών στην Πάτρα. Ήδη έχει ταυτοποιηθεί ένας 19χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε, μαζί με ακόμη τρία άτομα που δεν έχουν εντοπιστεί, σε μια άγρια επίθεση με ρατσιστικά κίνητρα εις βάρος 12χρονου αγοριού από την Ινδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, στο περιστατικό, που συνέβη τον περασμένο Απρίλιο, οι δράστες φέρονται να άρπαξαν τον ανήλικο με τη χρήση βίας και να τον ανάγκασαν να μπει στο αυτοκίνητό τους. Κατόπιν τον μετέφεραν στην περιοχή των Μποζαϊτίκων, όπου τον χτύπησαν, προκαλώντας του τραύματα.

Ακόμη πιο σοκαριστική είναι η πληροφορία ότι οι δράστες φέρονται να έσβησαν τσιγάρο πάνω στο χέρι του παιδιού, αφήνοντάς του έγκαυμα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επίθεσης φέρονται να του απηύθυναν υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για την καταγωγή του, στοιχείο που διερευνάται από τις Αρχές ως πιθανή ένδειξη ρατσιστικού κινήτρου.

Η Ασφάλεια Πατρών έχει ήδη ταυτοποιήσει τον 19χρονο και σχημάτισε δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πάτρας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών.