Πάτρα: Άγνωστοι επιτέθηκαν άγρια σε μητέρα τριών παιδιών στη μέση του δρόμου και έπεσε σε χαντάκι

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (17/5) στην Περιμετρική της Πάτρας, στην περιοχή ανάμεσα στο Νέο Σούλι και τον Ριγανόκαμπο, όταν άγνωστοι επιτέθηκαν και έριξαν σε χαντάκι μητέρα τριών παιδιών.

Η Ανδριάνα Φωτακοπούλου, μητέρα τριών παιδιών και πρώην πρωταθλήτρια στίβου, δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα, έναν κουκουλοφόρο και δύο ακόμη που, σύμφωνα με μαρτυρίες, φαίνεται να ήταν ανήλικοι. Από την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη την ώρα που η κ. Φωτακοπούλου επέστρεφε στο σπίτι της από το νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Είχε σταματήσει για λίγο στη διασταύρωση των οδών Ρυακίου και Διακίδη, λίγο πριν από τη γέφυρα της Περιμετρικής.



Εκεί, αναφέρει το Pelop.gr, δέχθηκε ξαφνική επίθεση με κοτρώνες και ξύλα. Οι δράστες έσπασαν το παράθυρο του συνοδηγού και άρπαξαν την τσάντα της από το αυτοκίνητο.

Αιφνιδιασμένη αλλά προσπαθώντας να αντιδράσει, η Ανδριάνα Φωτακοπούλου δέχθηκε κλοτσιές και σπρωξιές. Στην προσπάθειά της να ξεφύγει, έπεσε σε ένα χαντάκι, όπου τραυματίστηκε σοβαρά. Οι επιτιθέμενοι διέσχισαν και τα δύο ρεύματα της Περιμετρικής και εξαφανίστηκαν προς την πλευρά του κοντινού καταυλισμού, σύμφωνα με όσους είδαν τη σκηνή.

πηγή: Pelop

«Είχα πάει στο νεκροταφείο να ανάψω κεράκι στους γονείς μου»

«Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που μου συνέβη», δήλωσε στην «Π» η Ανδριάνα Φωτακοπούλου, η οποία είχε μόλις επιστρέψει από αγώνες βετεράνων στη Νάουσα. «Πήγα στο νεκροταφείο να ανάψω ένα κεράκι στη μνήμη των γονιών μου. Δεν μπόρεσα να πάω την προηγούμενη Κυριακή που ήταν η Γιορτή της Μητέρας κι ένιωθα ότι τους το χρωστούσα. Το είχα μέσα μου. Επιστρέφοντας, έκανα μια στάση για να βγάλω μια φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα του Πατραϊκού, καθώς το σημείο είναι πανοραμικό.

Εκεί μου επιτέθηκαν απρόκλητα και αιφνιδιαστικά, με αυτόν τον άγριο και βάρβαρο τρόπο. Είμαι χάλια ψυχολογικά και πονάω σε όλο μου το κορμί. Έχω μώλωπες σε χέρια, πλάτη και πόδια. Μου έκλεψαν χρήματα, κλειδιά, δεν μπορώ να κάνω τις δουλειές μου, να φροντίσω τις υποχρεώσεις μου, έχω περάσει μια απίστευτη ταλαιπωρία. Λίγο πριν είχε περάσει από το σημείο και μια κυρία με ένα σκυλάκι. Θα μπορούσε κι εκείνη να είχε δεχθεί επίθεση. Το κακό έχει παραγίνει και οι αρμόδιοι πρέπει να κάνουν κάτι για την ασφάλειά μας».

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και έφτασε στο σημείο, ακολουθώντας τα ίχνη των δραστών μέχρι τον δρόμο που οδηγεί στον καταυλισμό. Η τσάντα της κ. Φωτακοπούλου εντοπίστηκε πεταμένη και άδεια, χωρίς ωστόσο –όπως ανέφερε η ίδια– να λείπουν σημαντικά έγγραφα.