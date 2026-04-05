Πάτρα: Αναστάτωση σε μπαρ με 25χρονη που άδειασε την τσάντα κοπέλας σε μπαρ

Κλοπή που εξιχνιάστηκε άμεσα συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου 4 Απριλίου σε γνωστό νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα.



Σύμφωνα με το tempo24, μία 25χρονη θαμώνας του νυχτερινού καταστήματος, αφαίρεσε από την τσάντα νεαρής γυναίκας χρήματα και κοσμήματα προκαλώντας αναστάτωση μεταξύ των θαμώνων.



Άμεσα ειδοποιήθηκαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης όπου συνέλαβαν την 25χρονη, ενώ κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή της βρέθηκαν τα κλοπιμαία, τα οποία επιστράφηκαν στην παθούσα.



Η 25χρονη που συνελήφθη θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πατρών.