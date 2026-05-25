Ανατροπή με τη «φυλακισμένη» ανήλικη στην Πάτρα: Υπερασπίστηκε τον 35χρονο στη δίκη, έφυγαν μαζί

Ανατροπή σημειώθηκε στη δίκη που διεξήχθη στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών, με κατηγορούμενο έναν 35χρονο επιχειρηματία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος 16χρονης κοπέλας.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο, όταν, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να απειλούσε την ανήλικη σύντροφό του και να την κρατούσε παράνομα μέσα στο σπίτι του, εμποδίζοντάς την να αποχωρήσει. Μετά από ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. από συγγενικό πρόσωπο της ανήλικης, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, την απελευθέρωσαν και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ στην οικία του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Ο 35χρονος φέρεται να έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές το 2024 για παρόμοια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το tempo24.news, κατά την ακροαματική διαδικασία η 16χρονη εμφανίστηκε στο δικαστήριο και υποστήριξε ότι δεν υπήρξε κακοποίηση, κάνοντας λόγο για έναν απλό καβγά, αλλάζοντας ουσιαστικά το κλίμα της υπόθεσης. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη δίκη οι δύο τους αποχώρησαν μαζί από το Δικαστικό Μέγαρο της Πατρών.

Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης 24 μηνών με αναστολή, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι στη διαδικασία δεν παρέστησαν οι γονείς της ανήλικης.