Πάτρα: Το «Χαμόγελο» προειδοποιούσε από το 2024 για την οικογένεια του κακοποιημένου βρέφους

Στοιχεία για το οικογενειακό περιβάλλον του μόλις 10 μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας από την Ηλεία, με εγκαύματα, κατάγματα και δαγκωματιές, έκανε γνωστά το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Μετά τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, το Χαμόγελο του Παιδιού εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, στην οποία αποκαλύπτει κρίσιμα περιστατικά που σχετίζονται με τη μητέρα του μωρού και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον.

Ενεργοποιήθηκε Missing Kid Alert για τη μητέρα το 2024

Το Χαμόγελο επιβεβαιώνει ότι στις 28 Μαΐου 2024, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Missing Kid Alert για την εξαφάνιση της τότε 16χρονης μητέρας του βρέφους. Στις 11 Ιουλίου του ίδιου έτους, ο συναγερμός έληξε, καθώς η ανήλικη επέστρεψε στο σπίτι της.

Την ίδια περίοδο, ο οργανισμός είχε αναλάβει και τον 13χρονο αδερφό της, ο οποίος είχε βρεθεί να περιπλανιέται μόνος στην Πάτρα. Το Χαμόγελο παρείχε φροντίδα από τις 20 Μαΐου 2024, ενώ στις 4 Ιουνίου του 2024 έλαβε αίτημα για φιλοξενία του ανήλικου, το οποίο τελικά δεν υλοποιήθηκε

«Δύο χρόνια μετά, η κοινωνία συγκλονίζεται ξανά»

Στην ανακοίνωση, ο οργανισμός σημειώνει ότι δύο χρόνια μετά τις προηγούμενες παρεμβάσεις, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα υπόθεση βάναυσης κακοποίησης.

Κλιμάκιο του «Χαμόγελου» στην Πάτρα

Όπως έγινε γνωστό, κλιμάκιο του Χαμόγελου του Παιδιού βρίσκεται σήμερα στην Πάτρα, στο πλαίσιο της 1ης συνάντησης του Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας, με τη συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων. Στόχος είναι η δημιουργία αποτελεσματικότερου πλαισίου προστασίας για παιδιά σε κίνδυνο.

Ο οργανισμός τονίζει ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες χειρίζονται την υπόθεση του κακοποιημένου μωρού.