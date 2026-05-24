Πάτρα: Αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα για να σώσουν γυναίκα από την επίθεση του άνδρα της

Στιγμές σοκ εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής 22 Μαΐου, σε κεντρικό σημείο της Πάτρας όταν μία γυναίκα δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η γυναίκα ούρλιαζε για βοήθεια με τους γείτονες που άκουσαν τις κραυγές της να ειδοποιούν αμέσως την Αστυνομία, που έφθασε στο σημείο σε λίγα λεπτά.



Ωστόσο, ο άνδρας που διατηρεί επιχείρηση στην περιοχή, αρνιόταν να ανοίξει παρά τις κλήσεις των αστυνομικών. Τότε κλήθηκε εισαγγελέας και οι αστυνομικοί, με την άδειά του, μπήκαν στο σπίτι, αφού χρειάστηκε να σπάσουν την είσοδο που είχε αποκλείσει με εμπόδια.

Ακινητοποίησαν τον άνδρα, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο τμήμα. Παράλληλα, ηρέμησαν τη γυναίκα και της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.