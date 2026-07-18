Πάτρα: Αστυνομικοί και ναυαγοσώστης έσωσαν 55χρονο που έπεσε στη θάλασσα για να αυτοκτονήσει

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (17/7) στην Πλαζ της Πάτρας, όταν ένας 55χρονος άνδρας φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πέφτοντας στη θάλασσα. Η άμεση επέμβαση αστυνομικών και του ναυαγοσώστη της παραλίας αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς κατάφεραν να τον ανασύρουν σώο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο 55χρονος μετέβη στην περιοχή με ταξί και, μόλις έφτασε, φέρεται να εξέφρασε την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει. Λίγα λεπτά αργότερα μπήκε στη θάλασσα, προκαλώντας αναστάτωση στους λουόμενους και σε όσους βρίσκονταν στο σημείο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή δεν δίστασαν να πέσουν στο νερό, προκειμένου να προσεγγίσουν τον άνδρα. Με τη συνδρομή του ναυαγοσώστη κατάφεραν να τον ανασύρουν με ασφάλεια στην ακτή.

Στη συνέχεια, ο 55χρονος παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και περαιτέρω φροντίδα.