Πάτρα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με παρκαρισμένο όχημα και χτύπησε πεζή - Στο νοσοκομείο η τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (2/5) στην Πάτρα, όταν όχημα τύπου SUV εξετράπη της πορείας του και προκάλεσε αλυσιδωτή σύγκρουση, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας γυναίκας που κινούνταν ανυποψίαστη στο πεζοδρόμιο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, στην οδό Ιωνίας, στην περιοχή των Προσφυγικών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24.news, η οδηγός του SUV, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Αλυσιδωτή πρόσκρουση και τραυματισμός πεζής

Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή, που το σταθμευμένο όχημα εκτοξεύτηκε προς το πεζοδρόμιο, όπου εκείνη τη στιγμή περπατούσε μια γυναίκα. Η άτυχη πεζή παρασύρθηκε από το όχημα και τραυματίστηκε, με το συμβάν να προκαλεί αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν τη γυναίκα στο νοσοκομείο για περαιτέρω περίθαλψη. Παράλληλα, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής βρέθηκαν στο σημείο για τη διαχείριση του περιστατικού.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, με την Τροχαία Πατρών να έχει αναλάβει τη σχετική προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.