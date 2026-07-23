Πάτρα: Χειροπέδες σε άνδρα που χτύπησε και κυνήγησε με μοτοσικλέτα τη σύζυγό του

Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (22/7) στην Πάτρα, όταν μία γυναίκα κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγό της και επιχείρησε να διαφύγει προκειμένου να προστατευθεί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24.news, η γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο με το αυτοκίνητό της και, ενώ βρισκόταν σε κίνηση, κάλεσε την Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι κινδύνευε καθώς ο σύζυγός της την καταδίωκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα.

Κατά την επικοινωνία της με τους αστυνομικούς, ενημέρωσε ότι κατευθυνόταν προς το Αστυνομικό Τμήμα Ανθούπολης, δίνοντας παράλληλα το στίγμα και τη διαδρομή που ακολουθούσε.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ., με περιπολικά και δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να κινητοποιούνται για τον εντοπισμό της γυναίκας και την ασφαλή συνοδεία της στο αστυνομικό τμήμα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να την οδηγήσουν με ασφάλεια στον προορισμό της, ενώ παράλληλα εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον σύζυγό της, ο οποίος συνελήφθη. Οι συνθήκες του περιστατικού και οι καταγγελίες της γυναίκας ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.