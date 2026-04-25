Πάτρα: Χειροπέδες σε πρώην αστυνομικό για διακίνηση ναρκωτικών

Στο επίκεντρο αστυνομικής επιχείρησης βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου ένας 68χρονος πρώην αστυνομικός, ο οποίος υπηρετούσε παλαιότερα στην Αχαΐα, καθώς συνελήφθη στην Πάτρα από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της τοπικής Ασφάλειας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε σπίτι επί της οδού Καποδιστρίου, όπου οι αρχές εντόπισαν ποσότητα κάνναβης άνω των δύο κιλών, ζυγαριές ακριβείας, καθώς και χρηματικά ποσά. Λίγο αργότερα, για την ίδια υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη του γιου του άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες.

Πολύμηνη παρακολούθηση

Η δράση του 68χρονου είχε μπει στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών εδώ και αρκετούς μήνες, με το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών να θέτει σε εφαρμογή ένα εκτενές πλάνο παρακολούθησης προκειμένου να αποκαλυφθεί το εύρος της παράνομης δραστηριότητάς του. Το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμοποιούνταν από τους συλληφθέντες ως σημείο αποθήκευσης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Η επέμβαση των αστυνομικών έγινε τη στιγμή που ο πρώην συνάδελφός τους προσήλθε στον χώρο, προφανώς για να παραλάβει ποσότητες ναρκωτικών με σκοπό τη διάθεσή τους.

Η παραπομπή στη Δικαιοσύνη

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης και τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, οι έρευνες επεκτάθηκαν, οδηγώντας στον εντοπισμό και τη σύλληψη του γιου του πρώην αστυνομικού. Οι δύο άνδρες, που κατηγορούνται για κατοχή, εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, αναμένεται να οδηγηθούν τις επόμενες ώρες ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες.