Πάτρα: Δραματική διάσωση του 90χρονου που αναζητούταν - Προσπάθησε να αυτοκτονήσει στη θάλασσα

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην παραλία της Πάτρας, όταν ο ηλικιωμένος άνδρας που είχε φύγει από το σπίτι του εκφράζοντας πρόθεση να αυτοκτονήσει, αποπειράθηκε να υλοποιήσει το σχέδιό του στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το tempo24, την κρίσιμη στιγμή, τρεις λουόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και χωρίς δεύτερη σκέψη βούτηξαν στη θάλασσα, καταφέρνοντας να τον ανασύρουν στην ακτή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 90χρονος είχε κρεμάσει βαρίδια στο πόδι του, επιχειρώντας να διευκολύνει την προσπάθειά του να βάλει τέλος στη ζωή του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες τον αναζητούσαν από το πρωί, ενώ στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο ηλικιωμένος παραλήφθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.