Πάτρα: Ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες του κλαμπ όπου ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα ο 30χρονος

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την δίκη τους στο αυτόφωρο, οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου όπου έγινε το άγριο επεισόδιο με τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Οι δύο συλληφθέντες, 40 και 56 ετών, κατηγορούνταν για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία, αφού αρχικά δεν είχαν παραδώσει το βίντεο από το καταγραφικό υλικό.

Όπως αναφέρει το tempo24, ο ένας εκ των δύο ιδιοκτητών κρίθηκε αθώος, ενώ στον έτερο άνδρα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 9 μηνών χωρίς αναστολή, ωστόσο άσκησε έφεση η οποία έχει αναστέλλουσα δύναμη μέχρι τη δίκη με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος.

Τι αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 30χρονου

Από ισχαιμία στο μυοκάρδιο, η οποία προκλήθηκε ως αποτέλεσμα των δολοφονικών χτυπημάτων που δέχθηκε, επήλθε ο θάνατος του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, σύμφωνα με την έκθεση του Ιατροδικαστή Πατρών.

Όπως προκύπτει από τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ήδη εγκεφαλικά νεκρός. Κατά την εισαγωγή του διαπιστώθηκε μυδρίαση, δηλαδή κατάσταση κατά την οποία η κόρη του οφθαλμού παραμένει διεσταλμένη και δεν ανταποκρίνεται φυσιολογικά στο φως, ένδειξη σοβαρής εγκεφαλικής βλάβης.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που φέρνει στο φως το τοπικό μέσο pelop.gr, ο άτυχος άνδρας παρουσίαζε σκορ 4 στην Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης, εύρημα που αντιστοιχεί σε βαθύ κώμα και υποδηλώνει εξαιρετικά σοβαρή εγκεφαλική δυσλειτουργία.

Τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής έρευνας ενισχύουν το κατηγορητήριο για τη βαρύτητα των χτυπημάτων που δέχθηκε ο 30χρονος και αποτελούν κρίσιμο στοιχείο στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.