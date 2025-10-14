Πάτρα: Ένταση στην πορεία για το εργασιακό - Δημοσιογράφος καταγγέλλει ξυλοδαρμό από συνδικαλιστές

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Αρχαίο Ωδείο της Πάτρας, λίγο μετά την ολοκλήρωση της πορείας στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου tempo.gr, μέλη του ΠΑΜΕ μετέβησαν στον χώρο προκειμένου να διασφαλίσουν την τήρηση της απεργίας και να εμποδίσουν τη λειτουργία συνεργείων που πραγματοποιούσαν εργασίες ανάπλασης.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους εκεί, προκλήθηκε ένταση μεταξύ των συνδικαλιστών και των εργαζομένων.

Στο σημείο βρέθηκε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος, ο οποίος, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε επίθεση τη στιγμή που προσπαθούσε να καταγράψει το περιστατικό.

Σύμφωνα με τη μήνυση που κατέθεσε, οι συνδικαλιστές τον χτύπησαν και του έσκισαν τα ρούχα. Ο ίδιος έχει παραδώσει στην Ασφάλεια Πατρών βίντεο από το συμβάν και έχει ζητήσει να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση.