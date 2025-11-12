Πάτρα: Επί 40 λεπτά οι γιατροί προσπαθούσαν να επαναφέρουν το 3χρονο αγόρι - Πώς συνέβη η τραγωδία

Στο πένθος βυθίστηκε η Δυτική Αχαΐα μετά από δυστύχημα στην περιοχή των Σπάτων, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένα 3χρονο αγοράκι. Το μικρό παιδί μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένο στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο, καθώς είχε υποστεί ανακοπή. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το επαναφέρουν, ωστόσο μετά από 40 λεπτά καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης το παιδί κατέληξε.

Σπαρακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο, όταν γονείς και συγγενείς πληροφορήθηκαν πως το 3χρονο αγγελούδι τους είχε ξεψυχήσει. Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες της ασύλληπτης τραγωδίας που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (11.11.25) στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα, όταν ένα 3χρονο αγοράκι, φέρεται να έπεσε από μάντρα περίπου 2 μέτρα, τραυματίστηκε σοβαρά και αργότερα κατέληξε στο Καραμανδάνειο. Οι γιατροί προχώρησαν σε άμεση διασωλήνωση, όμως το αγοράκι σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ για τουλάχιστον 40 λεπτά, δίχως όμως αποτέλεσμα.

Η έρευνα των αρχών τώρα στρέφεται στο 25χρονο μακρινό συγγενή που είχε υπό την επίβλεψή του το 3χρονο αγοράκι την ώρα του θανάσιμου τραυματισμού. Ο νεαρός νοσηλεύεται -και αυτός τραυματισμένος- στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας». Μάλιστα σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Πώς συνέβη η τραγωδία – Τι ερευνούν οι αρχές

Σύμφωνα με όσα είπε ο 25χρονος στις αστυνομικές αρχές, το 3χρονο αγοράκι έπεσε από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων. Ο 25χρονος είχε υπό την επίβλεψή του το μικρό παιδί την ώρα του δυστυχήματος. Με βάση όσα κατέθεσε ο νεαρός οι δυο τους είχαν ανέβει σε μια μάντρα ύψους δυο μέτρων από όπου, υπό μυστηριώδεις συνθήκες, βρέθηκαν και οι δυο στο έδαφος, με αποτέλεσμα το παιδί να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι γονείς την ώρα του δυστυχήματος βρισκόταν σε χωράφι για αγροτικές εργασίες και το παιδί ήταν υπό την εποπτεία του 25χρονου. Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη, καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για την οικογένεια, η οποία τη στιγμή του δυστυχήματος βρισκόταν σε χωράφι για αγροτικές εργασίες, ενώ το μικρό παιδί ήταν υπό την επίβλεψη του 25χρονου.

Αν και τα τραύματα από την πτώση φέρεται να μοιάζουν με αυτά που μπορεί να προκληθούν από πτώση από ύψος, οι αστυνομικές αρχές ερευνουν και ένα άλλο σενάριο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο που μίλησε στο Action 24 δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο τόσο ο 25χρονος, όσο και ο 3χρονος να επέβαιναν σε όχημα πιθανόν δίκυκλο.