Πάτρα: Επιχείρηση-σκούπα ενόψει Πάσχα - Συνελήφθη 30χρονος με χιλιάδες κροτίδες

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Μ. Δευτέρας (06.04.26) από την Ασφάλεια Πατρών, στην περιοχή του Ρίου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη ένας 30χρονος άνδρας, έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε σε διαμέρισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερες από 3.000 κροτίδες και πυροτεχνήματα, καθώς και ένα πιστόλι κρότου.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι ενόψει Πάσχα

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Οι έλεγχοι από την Αστυνομία με φόντο την Ανάσταση και το Πάσχα για το επικίνδυνο έθιμο της ρίψης κροτίδων και βεγγαλικών είναι συνεχείς.