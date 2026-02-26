Πάτρα: Επίθεση ανήλικων σε μαθήτρια σε σχολική εκδρομή - Στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι

Αναστάτωση προκλήθηκε σε σχολική εκδρομή στην Πάτρα, όταν μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου δέχθηκε επίθεση από δύο ανήλικες και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 25/2 στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, όπου είχε μεταβεί το σχολείο στο πλαίσιο εκδρομής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο μαθήτριες επιτέθηκαν στο κορίτσι με γροθιές και μαλλιοτραβήγματα.

Από την επίθεση η μαθήτρια έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η μεταφορά της στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα αίτια του επεισοδίου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των δύο ανήλικων που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό.