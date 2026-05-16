Πάτρα: Φωτιά στην κουζίνα διαμερίσματος – Τραυματίστηκε ελαφριά η 72χρονη ένοικος

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Μαΐου σε διαμέρισμα στην Πάτρα, συγκεκριμένα στην οδό Αγίων Σαράντα,



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα tempo24 η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο της κουζίνας. Στο σημείο βρέθηκαν πυροσβέστες που κατάφεραν να σβήσουν την φωτιά προτού λάβει διαστάσεις, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.



Ωστόσο η 72χρονη ένοικος, πιθανότατα στην προσπάθειά της να σβήσει την φωτιά, υπέστη ελαφριά εγκαύματα στα χέρια και οι διασώστες του ΕΚΑΒ που είχαν ήδη σπεύσει της πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες.