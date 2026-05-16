Πάτρα: Φωτιά στην κουζίνα διαμερίσματος – Τραυματίστηκε ελαφριά η 72χρονη ένοικος
Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στην οδό Αγίων Σαράντα έσβησαν τη φωτιά προτού λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Μαΐου σε διαμέρισμα στην Πάτρα, συγκεκριμένα στην οδό Αγίων Σαράντα,
Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα tempo24 η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο της κουζίνας. Στο σημείο βρέθηκαν πυροσβέστες που κατάφεραν να σβήσουν την φωτιά προτού λάβει διαστάσεις, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.
Ωστόσο η 72χρονη ένοικος, πιθανότατα στην προσπάθειά της να σβήσει την φωτιά, υπέστη ελαφριά εγκαύματα στα χέρια και οι διασώστες του ΕΚΑΒ που είχαν ήδη σπεύσει της πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες.