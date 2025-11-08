Ελλάδα Πάτρα Φωτιά Local News

Πάτρα: Φωτιά στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων - Απομακρύνθηκαν τα παιδιά

Άμεση ήταν η κινητοποίηση Πυροσβεστικής και Αστυνομίας.

Όχημα της Πυροσβεστικής Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων, στην Πάτρα/Φωτ.: THE BEST
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων που βρίσκεται στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thebest η φωτιά εκδηλώθηκε σε θάλαμο του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Θηλέων στην Πάτρα και κινητοποιήθηκαν πυροσβεστική και αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με 7 άνδρες και τρία οχήματα.

Η φωτιά σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής έσβησε πριν την άφιξη των οχημάτων και είχαν απομακρυνθεί τα παιδιά από τον χώρο.

