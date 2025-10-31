Πάτρα: Γυναίκα έπεσε θύμα κλοπής - Μετέβη σε καταυλισμό για να ζητήσει τα κλοπιμαία

Θύμα κλοπής έπεσε μια γυναίκα στην Πάτρα την Τετάρτη (29/10), όταν δύο άτομα ακινητοποίησαν το αυτοκίνητό της και της άρπαξαν την τσάντα. Μέσα στην τσάντα είχε μια χρυσή αλυσίδα με σταυρό, κινητό τηλέφωνο, 160 ευρώ, τραπεζική κάρτα και γυαλιά ηλίου.

Η γυναίκα δεν έμεινε εκεί όμως. Στην προσπάθειά της να εντοπίσει τα κλοπιμαία, μετέβη σε καταυλισμό της περιοχής, όπου και εντόπισε τα άτομα που την έκλεψαν. Ο ένας άνδρας της παρέδωσε μέρος των κλεμμένων αντικειμένων, αλλά, όπως μεταδίδει το tempo24, της ζήτησε χρηματικό ποσό για να της επιστρέψει και τα υπόλοιπα, μεταξύ αυτών και την χρυσή αλυσίδα με τον σταυρό.

Μάλιστα, δεν δίστασε να την απειλήσει προκειμένου να μην καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον κατηγορούμενο χθες το πρωί στον καταυλισμό.