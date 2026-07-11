Πάτρα: Κρατούμενος πήγε να αποδράσει ενώ ήταν στο νοσοκομείο - Συγκρούστηκε με τους φρουρούς

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Απόπειρα απόδρασης έκανε ένας κρατούμενος των Φυλακών Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, όταν μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης το απόγευμα της Παρασκευής (10/7).

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το tempo24.news, ο 25χρονος κρατούμενος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, συνοδεία εξωτερικών φρουρών, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Ωστόσο, κατά την έξοδό του από το κτίριο φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει, χτυπώντας τους φρουρούς.

Από το περιστατικό προκλήθηκε αναστάτωση και επικράτησε μεγάλη ένταση στο χώρο, ωστόσο οι εξωτερικοί φρουροί αντέδρασαν άμεσα, καταφέρνοντας να ακινητοποιήσουν τον κρατούμενο και να αποτρέψουν την πρσπάθεια απόδρασης.

Στη συνέχεια, ο κρατούμενος μεταφέρθηκε εκ νέου στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου, όπου συνεχίζεται η κράτησή του.