Πάτρα: Μαχαίρωσαν και λήστεψαν 29χρονη - Συνελήφθη 30χρονη Βραζιλιάνα

Μια 29χρονη από τη Βραζιλία έπεσε θύμα άγριας επίθεσης στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Η νεαρή γυναίκα μετέβη τραυματισμένη και αιμόφυρτη στο νοσοκομείο. Οι γιατροί, διαπιστώνοντας πως τα τραύματα που έφερε είχαν προκληθεί από μαχαίρι, ενημέρωσαν αμέσως τις Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν προανάκριση.



Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης dete, η 29χρονη δέχθηκε επίθεση από 30χρονη ομοεθνή της, η οποία φέρεται να είχε συνεργό έναν άνδρα.

Η δράστιδα συνελήφθη, ενώ σε βάρος της, αλλά και σε βάρος του συνεργού της, σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία.

Οι δύο επιτιθέμενοι φέρεται να μαχαίρωσαν τη γυναίκα στα χέρια και στη συνέχεια να της αφαίρεσαν το ποσό των 1.500 ευρώ.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην οδό Νόρμαν, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Η 30χρονη κρατείται, ενώ ο άνδρας που συμμετείχε στην επίθεση αναζητείται από τις αστυνομικές δυνάμεις.