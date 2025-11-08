Πάτρα: Μαθητής γυμνασίου έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο - Πήγε στο νοσοκομείο με σπασμούς

Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει η είδηση που έγινε γνωστή το Σάββατο (8/11), πως μαθητής Γυμνασίου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο του στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το µμεσημέρι σε σχολική µμονάδα στην περιοχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, όταν ένας μαθητής αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά από χρήση ουσιών.

Ο νεαρός εντοπίστηκε σε άθλια κατάσταση, εμφανίζοντας σπασμούς στον χώρο του σχολικού συγκροτήματος. Αμέσως ενημερώθηκε το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, και ασθενοφόρο έφθασε στο σημείο, παρέλαβε τον μαθητή και, συνοδεία εκπαιδευτικού, διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο.

Για το συμβάν επελήφθη η Αστυνομία, η οποία έλαβε καταθέσεις για το συμβάν στο πλαίσιο της προανάκρισης και φέρεται να προκύπτει ότι ο μαθητής, μετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας (κάνναβη) μέσα στο σχολείο, εκδήλωσε συμπτώματα, όπως σπασμούς.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνες για το σοβαρό περιστατικό που καταγράφηκε και αφορά τη χρήση ναρκωτικών μέσα στη σχολική κοινότητα, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στους γονείς.