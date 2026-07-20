Πάτρα: Μπήκαν σε σπίτι, χτύπησαν τον ιδιοκτήτη και «σήκωσαν» το χρηματοκιβώτιο με 45.000 ευρώ

Άγνωστοι, τουλάχιστον τρεις, όπως εκτιμά η Αστυνομία, μπήκαν σε σπίτι που βρίσκεται στο κέντρο της Πάτρας, μέρα μεσημέρι και αφού χτύπησαν τον ιδιοκτήτη, άρπαξαν μεγάλο χρηματικό ποσό, που υπολογίζεται σε άνω των 45.000 ευρώ. Όλα συνέβησαν, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, την Παρασκευή 17 Ιουλίου, όταν οι δύο κακοποιοί εισέβαλαν στη µονοκατοικία, που είχαν στοχοποιήσει, έχοντας καλυµµένα τα χαρακτηριστικά τους, ενώ ο τρίτος είχε το ρόλο του «τσιλιαδόρου».



Το θύµα αντιµετωπίζει κινητικά προβλήµατα, γεγονός που φέρεται να εκµεταλλεύτηκαν οι ληστές, οι οποίοι, ασκώντας βία σε βάρος του, «σήκωσαν» το χρηµατοκιβώτιο, το οποίο περιείχε πάνω από 45.000 ευρώ. Ο παθών κατήγγειλε το γεγονός στις διωκτικές Αρχές, οι οποίες αναζητούν τα ίχνη των δραστών.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, κλιµάκιο της Σήµανσης µετέβη στο χώρο, αναζήτησε αποτυπώµατα και άλλα ευρήµατα, ενώ οι αστυνοµικοί ψάχνουν για στοιχεία που θα «δείξουν» τους δράστες.